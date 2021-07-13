Компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос

Blue Origin має право перевозити людей, поки її ліцензія FAA чинна до кінця серпн

Федеральне авіаційне управління (FAA) затвердило ліцензію Blue Origin на перевезення людей на космічній системі New Shepard. Про це повідомляє Reuters.

Колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос збирається взяти участь у першому рейсі Blue Origin наступного тижня.

Агентство підтвердило, що Blue Origin має право перевозити людей, поки її ліцензія FAA чинна до кінця серпня і дозволяє використовувати для цих місій майданчик Launch Site One в Техасі.

Blue Origin вимагало підтвердити, що апаратне і програмне забезпечення його ракети-носія працює безпечно під час випробувального польоту, і FAA підтвердило, що воно відповідає нормативним вимогам.

На борту корабля New Shepard знаходитимуться четверо пасажирів. Крім братів Безосів, в космос полетить досі неназваний переможець аукціону, а також 82-річна астронавт Уоллі Фанк.

Додамо, невідомий пасажир New Shepard за квиток на політ у космос заплатив на аукціоні 28 млн доларів.

Як повідомлялося раніше, Virgin Galactic – перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року у космос на кораблі відправиться засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого вони запустять продаж квитків.