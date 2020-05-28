Міністр анонсував появу протиепідеміологічної служби при МОЗ



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В Україні може з'явитися служба інфекційного контролю

Міністерство охорони здоров’я не розглядає питання виокремлення Державної санітарно-епідеміологічної служби України в окремий орган, натомість обговорюють створення протиепідеміологічної служби в складі міністерства.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в четвер.

«Щодо виділення в окремий орган центральної виконавчої влади - таке питання ми наразі не розглядаємо. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби саме в складі Міністерства охорони здоров’я, в якої б був дуже чіткий функціонал, а саме - проведення всіх заходів, встановлення в тому числі інфекційного контролю, це реагування, відповідно до ситуації силами тих фахівців, які повинні бути в цій службі», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи буде Державна санітарна епідеміологічна служба України знову виокремлена в окремий орган і що чекає цю сферу в посткоронавірусній Україні.

У 2017 році Кабінет міністрів України своєю постановою ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

Також нагадаємо, що Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.

Тим часом фахівці попереджають, що Covid-19 готується нанести другий удар у всьому світі. Фахівці поки не беруться прогнозувати, які наслідки спричинить для людства повернення Covid-19 і якою буде повторна картина захворюваності у тих країнах, які вже подолали або проходять перший пік інфікування. З досвіду попередніх епідемій, від яких найважче постраждало людство, фахівці не виключають, що другий етап пандемії може бути масштабнішим.

У ВООЗ також закликають владу країн світу не скасовувати всі діючі обмеження, щоб зменшити масштаб нової хвилі й уникнути гіршого сценарію — піку другої хвилі, яка вельми стріком слідуватиме за першим спалахом Covid-19.

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