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    Міністр анонсував появу протиепідеміологічної служби при МОЗ

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    Міністр анонсував появу протиепідеміологічної служби при МОЗ

    В Україні може з'явитися служба інфекційного контролю

    Міністерство охорони здоров’я не розглядає питання виокремлення Державної санітарно-епідеміологічної служби України в окремий орган, натомість обговорюють створення протиепідеміологічної служби в складі міністерства.

    Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в четвер.

    «Щодо виділення в окремий орган центральної виконавчої влади - таке питання ми наразі не розглядаємо. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби саме в складі Міністерства охорони здоров’я, в якої б був дуже чіткий функціонал, а саме - проведення всіх заходів, встановлення в тому числі інфекційного контролю, це реагування, відповідно до ситуації силами тих фахівців, які повинні бути в цій службі», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи буде Державна санітарна епідеміологічна служба України знову виокремлена в окремий орган і що чекає цю сферу в посткоронавірусній Україні.

    У 2017 році Кабінет міністрів України своєю постановою ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків  Covid-19, з них за добу - 477.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22382
    • Хворіють
      13274
    • Одужали
      8439
    • Померли
      669

    Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

    Також нагадаємо, що Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19.

    Тим часом фахівці попереджають, що Covid-19 готується нанести другий удар у всьому світі. Фахівці поки не беруться прогнозувати, які наслідки спричинить для людства повернення Covid-19 і якою буде повторна картина захворюваності у тих країнах, які вже подолали або проходять перший пік інфікування. З досвіду попередніх епідемій, від яких найважче постраждало людство, фахівці не виключають, що другий етап пандемії може бути масштабнішим.

    У ВООЗ також закликають владу країн світу не скасовувати всі діючі обмеження, щоб зменшити масштаб нової хвилі й уникнути гіршого сценарію — піку другої хвилі, яка вельми стріком слідуватиме за першим спалахом Covid-19.

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