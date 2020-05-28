Оперативні дані МОЗ. 477 нових випадків коронавірусу за добу



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В Україні різкий ріст добового показника нових хворих на коронавірус

На Covid-19 минулої доби захворіло на 156 українців більше, ніж днем раніше

Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 156 більше, ніж було зареєстровано напередодні, коли добовий показник нових хворих складав 321 особу. Такі дані оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в МОЗ.

На коронавірус минулої доби захворіло 32 дитини та 104 медичних працівника. Загалом за час пандемії на Covid-19 занедужали 22382 українців. Померло минулої доби 11 пацієнтів. Натомість одужали 444 людей.

Крім того, до лікарень з коронавірусом потрапило 141 особа.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 947 випадків;

Волинська область — 851 випадок;

Дніпропетровська область — 920 випадків;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 673 випадки;

Закарпатська область — 1124 випадки;

Запорізька область — 425 випадків;

Івано-Франківська область — 1339 випадків;

Кіровоградська область — 495 випадків;

м. Київ — 2793 випадки;

Київська область — 1517 випадків;

Львівська область — 1513 випадків;

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 282 випадки;

Одеська область — 861 випадок;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1588 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1131 випадок;

Харківська область — 981 випадок;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 386 випадків;

Чернівецька область — 3201 випадок;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 140 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

Тим часом фахівці попереджають, що Covid-19 готується нанести другий удар у всьому світі. Фахівці поки не беруться прогнозувати, які наслідки спричинить для людства повернення Covid-19 і якою буде повторна картина захворюваності у тих країнах, які вже подолали або проходять перший пік інфікування. З досвіду попередніх епідемій, від яких найважче постраждало людство, фахівці не виключають, що другий етап пандемії може бути масштабнішим.

У ВООЗ також закликають владу країн світу не скасовувати всі діючі обмеження, щоб зменшити масштаб нової хвилі й уникнути гіршого сценарію — піку другої хвилі, яка вельми стріком слідуватиме за першим спалахом Covid-19.

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