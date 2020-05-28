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    Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    Фото: Рівне вечірнє

    На Рівненщині виявили найбільше хворих на коронавірус - 74 людини

    Минулої доби найбільше людей захворіло на коронавірус у Рівненській, Львівській та Чернівецькій областях та у Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Рівненській області – 74, Львівській області – 70 та в Чернівецькій області – 57. У Києві було зафіксовано 54 випадки», - розповів Степанов.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22382
    • Хворіють
      13274
    • Одужали
      8439
    • Померли
      669

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків  Covid-19, з них за добу - 477.

    Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

    Тим часом фахівці попереджають, що Covid-19 готується нанести другий удар у всьому світі. Фахівці поки не беруться прогнозувати, які наслідки спричинить для людства повернення Covid-19 і якою буде повторна картина захворюваності у тих країнах, які вже подолали або проходять перший пік інфікування. З досвіду попередніх епідемій, від яких найважче постраждало людство, фахівці не виключають, що другий етап пандемії може бути масштабнішим.

    У ВООЗ також закликають владу країн світу не скасовувати всі діючі обмеження, щоб зменшити масштаб нової хвилі й уникнути гіршого сценарію — піку другої хвилі, яка вельми стріком слідуватиме за першим спалахом Covid-19.

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