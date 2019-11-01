Міністр економіки Милованов заявив про погрози його заступникам



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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

«За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС», - заявив міністр

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що його заступникам погрожують через протидію корупційним схемам.

Про це Милованов повідомив в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми вже зараз вживаємо конкретні дії, ми не боїмося їх здійснювати, хоча моїм заступникам погрожують. За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС із серії: «готуйся до похорону себе», «не бійся ходити під під’їздом» і так далі», — розповів міністр.

Натомість Милованов запевнив, що його команда налаштована працювати на результат і погроз не боїться.

Міністр також повідомив, що загалом планується звільнення понад 18 тисяч держслужбовців районних державних адміністрацій.

Нагадаємо, що 21 жовтня олігарх Ігор Коломойський нахабно відповів міністрам, які розкритикували скандальну пісню «95 Кварталу», назвав Милованова «дебілом» через його заяви про те, що пісня про спалений будинок ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої може негативно вплинути на зарубіжних інвесторів.

Наступного дня Милованов відреагував на різкі слова Коломойського щодо нього. «Я цього не скриваю, що я дебіл (сміється). Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпаний, того що висловилися всі», - наголосив він.