Милованов відповів на образу Коломойського: Не приховую, що я дебіл



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Тимофій Милованов назвав номер «Кварталу 95» про Гонтареву ннегативним сигналом для зовнішніх інвесторів

Міністр каже, що не тримає зла на олігарха

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу 22 жовтня відреагував на різкі слова олігарха Ігоря Коломойського щодо нього.

Зазначимо, що вчора Коломойський нахабно відповів міністрам, які розкритикували скандальну пісню «95 Кварталу», назвав Милованова «дебілом» через його заяви про те, що пісня про спалений будинок ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої може негативно вплинути на зарубіжних інвесторів.

«Я цього не скриваю, що я дебіл (сміється). Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпаний, того що висловилися всі», - наголсив він.

На думку міністра, важливо те, що всередині суспільства є дискусія. На уточнювальне запитання про те, чи не ображається Милованов, він відповів так: «В моїй позиції – це не може бути питання персоналій. Це не можна переводити на персоналії. У кожного своя позиція, на скільки ця ситуація впливає. Всі люди – хороші. Обставини різні. Так думають економісти».

Раніше стало відомо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Як повідомлялось, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що номер «95 кварталу» за участю хору ім. Верьовки про підпал будинку Гонтаревої негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору ім. Верьовки в жарті «95 кварталу» про підпал її будинку.

Бородянський вважає, що публічне висміювання особистих трагедій людей на зразок підпалу будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку варто присікати.

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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