Разумков – генсеку НАТО: євроатлантичні прагнення України залишаються незмінними



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Генсек НАТО зазначив на зустрічі з Разумковим, що має оптимістичні погляди на майбутнє України

Разумков запевнив Столтенберга, що одним із головних пріоритетів України є перехід до стандартів НАТО і членство в Альянсі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подякував за сталу підтримку Альянсом територіальної цілісності та суверенітету України і наголосив на готовності до поглиблення відносин Україна-НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«Співпраця з Альянсом є частиною нашої політичної програми і нашого внутрішнього бачення розвитку відносин між Україною та НАТО. Верховна Рада до цього готова, і я впевнений, що багато інших наших колег і в МЗС, і в інших установах також розуміють важливість та принциповість таких відносин. Євроатлантичні прагнення України залишаються незмінними», – зазначив Разумков.

За його словами, сьогодні Україна як ніколи потребує реформ.

«Об’єднані вертикалі влади як одна команда працюють над єдиним результатом. І важливою частиною цього результату має стати членство України в НАТО», – підкреслив голова Ради.

Він також висловив сподівання на продовження технічної, навчальної та іншої підтримки, яку сьогодні Альянс надає Україні. «Мова не лише про безпеку, але і про значну гуманітарну допомогу», – зазначив спікер.

Разумков запевнив Столтенберга, що одним із головних пріоритетів України є перехід до стандартів НАТО і членство в Альянсі.

У свою чергу, генсек НАТО зазначив, що має оптимістичні погляди на майбутнє України.

Як відомо, 31 жовтня Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

Напередодні партія Порошенка зареєструвала проект заяви щодо інтеграції України в НАТО.

Колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв пояснив, що сьогодні важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі.

Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.