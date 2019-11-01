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    Політика

    Разумков – генсеку НАТО: євроатлантичні прагнення України залишаються незмінними

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    <p>Генсек НАТО зазначив на зустрічі з Разумковим, що має оптимістичні погляди на майбутнє України</p> - Разумков – генсеку НАТО: євроатлантичні прагнення України залишаються незмінними

    Генсек НАТО зазначив на зустрічі з Разумковим, що має оптимістичні погляди на майбутнє України

    Разумков запевнив Столтенберга, що одним із головних пріоритетів України є перехід до стандартів НАТО і членство в Альянсі

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подякував за сталу підтримку Альянсом територіальної цілісності та суверенітету України і наголосив на готовності до поглиблення відносин Україна-НАТО.

    Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

    «Співпраця з Альянсом є частиною нашої політичної програми і нашого внутрішнього бачення розвитку відносин між Україною та НАТО. Верховна Рада до цього готова, і я впевнений, що багато інших наших колег і в МЗС, і в інших установах також розуміють важливість та принциповість таких відносин. Євроатлантичні прагнення України залишаються незмінними», – зазначив Разумков.

    За його словами, сьогодні Україна як ніколи потребує реформ.

    «Об’єднані вертикалі влади як одна команда працюють над єдиним результатом. І важливою частиною цього результату має стати членство України в НАТО», – підкреслив голова Ради.

    Він також висловив сподівання на продовження технічної, навчальної та іншої підтримки, яку сьогодні Альянс надає Україні. «Мова не лише про безпеку, але і про значну гуманітарну допомогу», – зазначив спікер.

    Разумков запевнив Столтенберга, що одним із головних пріоритетів України є перехід до стандартів НАТО і членство в Альянсі.

    У свою чергу, генсек НАТО зазначив, що має оптимістичні погляди на майбутнє України.

    Як відомо, 31 жовтня Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

    Напередодні партія Порошенка зареєструвала проект заяви щодо інтеграції України в НАТО.

    Колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв пояснив, що сьогодні важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО. 

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі.

    Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

    Донбас Верховна Рада НАТО політика Україна Єнс Столтенберг Дмитро Разумков
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