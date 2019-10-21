Коломойський вирахував дебіла і покидька у новому уряді



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Міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, вважає Коломойський

Скандал з 95-кварталом. Міністрам економіки і культури перепало від олігарха

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що вважає «дебілом» міністра економіки Тимофія Милованова, який сказав, що скандальний номер «Вечірнього кварталу» про пожежу в будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

Про це Коломойський повідомив в інтерв'ю виданню «Настоящее время».

«Я вважаю, що після такої заяви міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, тому що це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як «дебіл» для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл. На інвестиційний клімат впливає номер в розважальній передачі, сатира і гумор? Тоді, я вважаю, що у нас інвестклімату взагалі немає!» - підкреслив Коломойський.

«І значить, Україні не потрібно давати нічого ні МВФ, ні іншим. І я більш ніж упевнений, що нам більше нічого і не дадуть, що це все порожні старання. Досить міністру Милованову ходити з простягнутою рукою, всі ці старання, вистачить витрачати казенні гроші, щоб їздити великими делегаціями в США», - додав олігарх.

Крім того, Коломойський назвав міністра культури Володимира Бородянського «покидьком».

«А міністр культури Бородянський (він вибачився перед Гонтаревою у фейсбуці – ред.) - я точно знаю, що він не дебіл. Він вибачався перед Гонтаревою. Так ось: нехай краще вибачиться перед усіма постраждалими від Гонтаревої. Крім Коломойського. Тому що, коли він вибачається за когось перед Гонтаревою, це означає, що він не дебіл, а покидьок», - підкреслив олігарх.

Зазначимо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої. Автори «Кварталу» наголосили, що саме політики, їхні дії та наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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