Пристайко про обмін полоненими: триває період підбору кандидатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порівнюючи з попереднім обміном, коли до Києва повернулися 35 політв'язнів і військовополонених, Пристайко назвав майбутнє звільнення «ще більш масштабним»

Українська влада вважає за краще називати обмін «одночасним звільненням»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що процес нового обміну утримуваними особами знаходиться на етапі підбору кандидатів на обмін.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

«Це не період очікування, це період підбору відповідних кандидатів на обмін, вивчення їхніх справ і одночасна можливість звільнення», — зазначив міністр, додавши, що влада вважає за краще називати обмін «одночасним звільненням».

Порівнюючи з попереднім обміном, коли до Києва повернулися 35 політв'язнів і військовополонених, Пристайко назвав майбутнє звільнення «ще більш масштабним».

Відповідаючи на питання, коли відбудеться обмін — до або після зустрічі в нормандському форматі, Пристайко заявив: «Мені б хотілося, щоб він відбувся максимально швидко. Ми взагалі не прив’язуємося до нормандського саміту».

Нагадаємо, 29 жовтня Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що у рамках ТКГ йде дуже серйозна робота, готується великий обмін утримуваними.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Адвокат звільнених із російського ув’язнення українських військових моряків Микола Полозов застерігає, що Росія може оголосити його підзахисних у розшук.

Як відомо, наразі на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей.