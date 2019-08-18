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    Міністр фінансів Аргентини подав у відставку через обвал курсу песо

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    Ніколас Духовни подав у відставку - Міністр фінансів Аргентини подав у відставку через обвал курсу песо
    Ніколас Духовни подав у відставку

    У президента Аргентини Маурісіо Макрі вже є кандидатура нового голови Мінфіну

    Голова міністерства фінансів Аргентини Ніколас Духовни подав у відставку з посади на тлі різкої девальвації національної валюти - песо. Лист-звернення про звільнення він направив президентові країни Маурісіо Макрі.

    Про це повідомляє телеканал Todo Noticias.

    «Сьогодні я прийняв рішення подати у відставку з поста міністра фінансів, де я працював з січня 2017 року. Я роблю це, оскільки переконаний, що, з огляду на обставини, вашому правлінню потрібно значне оновлення в економічній сфері», - йдеться в листі Духовни, яке було адресовано президенту країни Маурісіо Макрі.

    У листі Духовни зокрема заявив, що для нього було честю працювати в уряді Аргентини за президентства Макрі та висловив упевненість у необхідності оновлення уряду.

    За інформацією телеканалу, після отримання листа президент Аргентини викликав до себе міністра економіки провінції Буенос-Айрес Ернана Лакунсу і запропонував йому обійняти посаду голови Мінфіну, на що Лакунсу дав позитивну відповідь.

    Також зазначається, що, зі слів джерел, протягом цього тижня Духовни принаймні двічі просив Макрі відправити його у відставку, але президент ухвалив це рішення тільки в суботу, 17 серпня.

    міністр відставка фінанси Аргентина
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