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    Міністр фінансів: коштів на субсидії вистачить до листопада

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    За словами Марченка,&nbsp;в держбюджеті&nbsp;достатньо коштів для завершення неопалювального періоду&nbsp; - Міністр фінансів: коштів на субсидії вистачить до листопада
    За словами Марченка, в держбюджеті достатньо коштів для завершення неопалювального періоду 
    Фото: glavcom.ua

    У держбюджеті-2021 на виплату пільг та житлових субсидій передбачено 35,2 млрд грн

    Урядовці проводять аналіз ситуації, чи потрібно залучати додаткові фінанси для субсидій. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Главкому».

    У Мінсоцполітики та Мінфіні все лишається на етапі обговорювання, у разі чого, запропонують варіант щодо збільшення видатків на цю сферу. Відповів міністр і на питання, чи знайдуться такі гроші.

    «Доходи під ці видатки є. Як тільки парламент запрацює, буде відповідне рішення. Але до листопада чинних призначень достатньо», – розповів Марченко.

    За його словами, в держбюджеті на цей рік на виплату пільг та житлових субсидій передбачено видатки у сумі 35,2 млрд грн, із яких станом на 4 серпня фактично спрямовано 31,4 млрд грн, або 88,5% річного плану.

    «Наразі цих коштів достатньо для завершення неопалювального періоду поточного року», – переконаний Марченко.

    Зазначимо, Кабінет міністрів України планує скоротити на 50% норми споживання комунальних послуг, що використовуються для виявлення розміру субсидії.

    Нагадаємо, уряд подовжить дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій для регіонів, які після 1 жовтня опиняться у «червоній» зоні.

    Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – оприлюднено інструкцію.

    Нагадаємо, планові та позапланові перевірки одержувачів субсидій, які готує Кабмін, є «дуже дорогим задоволенням», а їх ефективність викликає сумніви. Про це розповів ексміністр з питань ЖКГ, нардеп Олексій Кучеренко.

    Читайте також інтерв'ю: Міністр фінансів Сергій Марченко: Коштів на субсидії вистачить до листопада
    Теги: міністр субсидія соцвиплати фінанси пільги Сергій Марченко
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    Міністр фінансів: коштів на субсидії вистачить до листопада