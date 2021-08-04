Мінсоцполітики озвучило важливу заяву щодо субсидій

Кабмін вирішив не скасовувати карантинні соціальні норми споживання

Уряд подовжить дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій для регіонів, які після 1 жовтня опиняться у «червоній» зоні. Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що збільшені соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були запроваджені весною минулого року, будуть збережені і в наступному опалювальному сезоні для мешканців тих регіонів, які опиняться у «червоній зоні» карантину.

«Навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, були збільшені на 50% нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на електроенергію, газ для приготування їжі, підігрів води, адже люди знаходилися вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизились», – зазначила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, незважаючи на те, що зараз вся Україна знаходиться у «зеленій зоні», а доходи людей почали зростати, уряд передбачив продовження дії цього компенсаторного заходу для тих регіонів, які з початком опалювального сезону опиняться у «червоній зоні» у випадку нової хвилі коронавірусу.

«Ми добре розуміємо, що епідемія коронавірусу не завершилась, по всьому світу йдуть нові спалахи. І у випадку чергової хвилі мешканці регіонів, які опиняться у «червоній зоні», автоматично отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів при наданні житлових субсидій», – підкреслила профільна міністерка.

Раніше стало відомо, коли скасують «ковідні» нормативи на ЖКГ.

Як повідомлялося раніше, минулої осені в бюджет-2021 заклали 36,6 млрд грн на програму надання субсидій. Вже 22 січня цього року міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляла, що відомству бракує 10 млрд грн на неї, і воно зверталося до Мінфіну, щоб збільшити фінансування. Але після цієї заяви програму субсидій позбавили ще 1,4 млрд.

У новому документі Мінсоцполітики України «з огляду на епідеміологічну ситуацію» пропонувалося скасувати введену навесні 2020 року норму соціальних нормативів на послуги ЖКГ для українських споживачів.

За розрахунками ексміністра соцполітики Андрія Реви, в результаті новації пенсіонер, який проживає в квартирі площею 40 м2., і зараз отримує субсидію в розмірі 1700 грн, отримуватиме на 700 грн менше держдопомоги.