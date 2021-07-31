Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – інструкція

Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту

Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту

Щоб дізнатися про статус субсидії, досить мати тільки адресу одержувача

Оновлені правила видачі субсидій в Україні передбачають перепризначення допомоги. Для більшості воно відбувається автоматично, тому є сенс перевіряти статус своєї субсидії, пише сайт «Сьогодні».

Це можна зробити онлайн на порталі Мінсоцполітики. Там же доступна інформація про суму допомоги із оплати послуг ЖКГ. Усі дані взято з Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Як дізнатися статус субсидії

Перейти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua.

Ввести свої дані: область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо – не потрібно.

Підтвердити, що ви не бот, і натиснути кнопку «Шукати».

Яка інформація є в реєстрі

стан субсидії (активна чи ні);

номер заяви;

розмір субсидії за місяць і рік;

місце перебування особової справи субсідіанта;

населений пункт;

період нарахування компенсації .

Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту. Можливо, вам потрібно подати додаткові документи.

Станом на середину липня субсидії перепризначили двом мільйонам домогосподарств. З них в автоматичному режимі – для 1,7 млн одержувачів.

Подавати нові заяви потрібно, якщо субсидія:

надавалася в безготівковій формі (знадобляться дані для виплати готівкою, тому що тепер вся допомога виплачується «живими» грошима);

була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (так званої прописки);

була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані в житло, але не проживають у ньому.

Нагадаємо, оформлення субсидій допомагає українцям, які не можуть самостійно покрити витрати на комунальні послуги. При цьому послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали вже на третину.

Раніше повідомлялося, що розміри житлової субсидії в Україні значно скоротять. Відповідний проект постанови Кабміну розробили в Міністерстві соціальної політики.

У новому документі Мінсоцполітики України пропонує скасувати введену навесні 2020 року норму, яка дозволила збільшити на 50% соціальні нормативи на послуги ЖКГ для українських споживачів. Ознайомитися з повним текстом проекту постанови Мінсоцполітики про зниження сум житлових субсидій можна на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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