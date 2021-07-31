Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – інструкція
Щоб дізнатися про статус субсидії, досить мати тільки адресу одержувача
Оновлені правила видачі субсидій в Україні передбачають перепризначення допомоги. Для більшості воно відбувається автоматично, тому є сенс перевіряти статус своєї субсидії, пише сайт «Сьогодні».
Це можна зробити онлайн на порталі Мінсоцполітики. Там же доступна інформація про суму допомоги із оплати послуг ЖКГ. Усі дані взято з Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.
Як дізнатися статус субсидії
- Перейти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua.
- Ввести свої дані: область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо – не потрібно.
- Підтвердити, що ви не бот, і натиснути кнопку «Шукати».
Яка інформація є в реєстрі
- стан субсидії (активна чи ні);
- номер заяви;
- розмір субсидії за місяць і рік;
- місце перебування особової справи субсідіанта;
- населений пункт;
- період нарахування компенсації.
Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту. Можливо, вам потрібно подати додаткові документи.
Станом на середину липня субсидії перепризначили двом мільйонам домогосподарств. З них в автоматичному режимі – для 1,7 млн одержувачів.
Подавати нові заяви потрібно, якщо субсидія:
- надавалася в безготівковій формі (знадобляться дані для виплати готівкою, тому що тепер вся допомога виплачується «живими» грошима);
- була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (так званої прописки);
- була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані в житло, але не проживають у ньому.
Нагадаємо, оформлення субсидій допомагає українцям, які не можуть самостійно покрити витрати на комунальні послуги. При цьому послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали вже на третину.
Раніше повідомлялося, що розміри житлової субсидії в Україні значно скоротять. Відповідний проект постанови Кабміну розробили в Міністерстві соціальної політики.
У новому документі Мінсоцполітики України пропонує скасувати введену навесні 2020 року норму, яка дозволила збільшити на 50% соціальні нормативи на послуги ЖКГ для українських споживачів. Ознайомитися з повним текстом проекту постанови Мінсоцполітики про зниження сум житлових субсидій можна на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
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