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    Економіка та фінанси

    Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – інструкція

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    Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту - Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – інструкція
    Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту
    Фото: slovoidilo.ua

    Щоб дізнатися про статус субсидії, досить мати тільки адресу одержувача

    Оновлені правила видачі субсидій в Україні передбачають перепризначення допомоги. Для більшості воно відбувається автоматично, тому є сенс перевіряти статус своєї субсидії, пише сайт «Сьогодні».

    Це можна зробити онлайн на порталі Мінсоцполітики. Там же доступна інформація про суму допомоги із оплати послуг ЖКГ. Усі дані взято з Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

    Як дізнатися статус субсидії

    • Перейти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua.
    • Ввести свої дані: область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо – не потрібно.
    • Підтвердити, що ви не бот, і натиснути кнопку «Шукати».

    Яка інформація є в реєстрі

    • стан субсидії (активна чи ні);
    • номер заяви;
    • розмір субсидії за місяць і рік;
    • місце перебування особової справи субсідіанта;
    • населений пункт;
    • період нарахування компенсації.

    Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту. Можливо, вам потрібно подати додаткові документи.

    Станом на середину липня субсидії перепризначили двом мільйонам домогосподарств. З них в автоматичному режимі – для 1,7 млн одержувачів.

    Подавати нові заяви потрібно, якщо субсидія:

    • надавалася в безготівковій формі (знадобляться дані для виплати готівкою, тому що тепер вся допомога виплачується «живими» грошима);
    • була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (так званої прописки);
    • була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані в житло, але не проживають у ньому.

    Нагадаємо, оформлення субсидій допомагає українцям, які не можуть самостійно покрити витрати на комунальні послуги. При цьому послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали вже на третину.

    Раніше повідомлялося, що розміри житлової субсидії в Україні значно скоротять. Відповідний проект постанови Кабміну розробили в Міністерстві соціальної політики.

    У новому документі Мінсоцполітики України пропонує скасувати введену навесні 2020 року норму, яка дозволила збільшити на 50% соціальні нормативи на послуги ЖКГ для українських споживачів. Ознайомитися з повним текстом проекту постанови Мінсоцполітики про зниження сум житлових субсидій можна на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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    Теги: ЖКГ субсидія гроші документи житло уряд послуги місто
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    Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – інструкція