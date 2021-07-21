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    Економіка та фінанси

    Ексміністр прогнозує багато скандалів через масові перевірки одержувачів субсидій

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    Мінсоцполітики підготувало новий проєкт постанови, який, по суті, реанімує ідею з масовими &laquo;виїзними&raquo; перевірками одержувачів соцдопомоги - Ексміністр прогнозує багато скандалів через масові перевірки одержувачів субсидій
    Мінсоцполітики підготувало новий проєкт постанови, який, по суті, реанімує ідею з масовими «виїзними» перевірками одержувачів соцдопомоги
    Фото з відкритих джерел

    На думку колишнього міністра з питань ЖКГ, масові перевірки – «дороге задоволення»

    Планові та позапланові перевірки одержувачів субсидій, які готує Кабмін, є «дуже дорогим задоволенням», а їх ефективність викликає сумніви. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів ексміністр з питань ЖКГ, нардеп Олексій Кучеренко.

    «Я не ставлю під сумнів право держави, навіть не право, а обов'язок перевіряти цільове спрямування бюджетних коштів, бо це наші з вами податки, і в цьому мусить полягати функція держави. Субсидії контролювати треба, але наскільки ефективним буде це ходіння, я так і не зрозумів. Це один інспектор, чи трійки якісь ходитимуть – мені важко сказати. Це дуже дороге задоволення – адміністрування такої перевірки», – сказав він.

    Коментуючи можливість візитів перевіряльників додому до субсидіантів, Кучеренко зазначив:

    «Саму квартиру перевіряти – теж не дуже розумію. Вона в базі даних є – метраж і все таке інше. Може, холодильник чи телевізор не відповідає рівню доходів, але це такі суб'єктивні речі. Думаю, що тут буде багато скандалів, обурення, треба бути дуже обережними».

    Як відомо, в Україні готують масштабні перевірки одержувачів соціальної допомоги. Мінсоцполітики підготувало новий проєкт постанови, який, по суті, реанімує ідею з масовими «виїзними» перевірками. У проєкті постанови уряду вказано: якщо не пустити контролерів до оселі, виплати автоматично припиняються.

    Детальніше читайте у матеріалі: Інспектори прийдуть додому. Що уряд вигадав для одержувачів субсидій та соцдопомоги
    Теги: Кабмін ЖКГ субсидія соцвиплати Україна уряд інспектор
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    Ексміністр прогнозує багато скандалів через масові перевірки одержувачів субсидій