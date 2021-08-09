Субсидії можуть зменшити на третину

Влада готується змінити норми споживання комунальних послуг

Кабінет міністрів України планує скоротити на 50% норми споживання комунальних послуг, що використовуються для виявлення розміру субсидії. Тоді розмір субсидій може зменшитися у разі повернення показників до таких, які були навесні 2020 року. Про це заявив директор департаменту соціальної політики Інституту місцевого розвитку Антон Левицький в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він вважає, що запровадження цих нормативів було «популістським» і «непродуманим». Їх ввели ще на піку пандемії коронавірусної інфекції та локдауну, коли більшість українців сиділи вдома. За словами Левицького, влада забула, що 80% одержувачів субсидій – пенсіонери, які й так проводили багато часу вдома.

«80% пенсіонерів і так перебувають вдома, й обсяги споживання для них не збільшилися. Але замість того, щоб передати ці гроші лікарям чи на боротьбу з наслідками локдауну, просто збільшили розмір субсидій», – зауважив експерт.

Він додав, що тепер вже в уряду не вистачає грошей на відповідні виплати. Одним зі способів, на думку Левицького, є зняття цих обмежень.

«Це десь на третину зменшиться розмір субсидій, але не всіх, а лише на воду, газ (побутові потреби), електрику. Зменшення становитиме 50-250 грн, не більше», – сказав він.

Нагадаємо, уряд подовжить дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій для регіонів, які після 1 жовтня опиняться у «червоній» зоні.

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