Міністр фінансів запевняє, що Україна виходить із кризи



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Міністр фінансів Сергій Марченко

Чиновник каже, що цифри реєстрації нових ФОПів вийшли на докризовий рівень

Після важких квітня та травня у червні 2020 року запустилися економічні процеси. За підсумками року економіка України впаде не більше ніж на 5%.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Є підстави вважати, що найбільш критичну стадію кризи ми пройшли. Зараз йде відновлення», - сказав міністр.

На його думку, немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більшим, ніж в розвинених країнах.

«Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП - реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки. Ринки нашої експортної продукції збереглися. Ідеться про зернові і продукти харчування. Падіння цін на руду і метал - не таке сильне, як на нафту і газ», - сказав він.

За його словами, для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн.

«Вважаю, ми гідно вийдемо з цієї складної ситуації», - повідомив міністр.

За його словами, статистика свідчить, що цифри реєстрації нових ФОПів вийшли на докризовий рівень. А споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва. «Є підстави вважати, що найбільш критичну стадію кризи ми пройшли. Зараз йде відновлення», - підкреслив міністр.

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