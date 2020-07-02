Відставка Смолія: глава Мінфіну підтвердив скасування розміщення євробондів



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Скасування угоди означає, що Україна не отримає запланованих $1,75 млрд від розміщення євробондів та не зможе використати їх для погашення боргів

Відставка голови Національного банку України стала причиною для скасування угоди про розміщення Україною нових 12-річних євробондів

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив скасування угоди про розміщення Україною нових євробондів.

Про це Марченко сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Через зміну керівництва НБУ ми скасували розміщення євробондів», – заявив глава Мінфіну.

Нові євробонди України мали стати першим виходом уряду на міжнародні ринки капіталу від початку коронавірусної економічної кризи. Очікувалося отримати загалом $1,75 млрд, з яких $750 млн мали спрямувати на погашення боргів за євробондами, з терміном погашення у 2021-2022 роках. Решту $1 млрд уряд міг використати на покриття дефіциту державного бюджету (його розмір у 2020 році складає близько 300 млрд гривень або чверть всіх запланованих видатків).

Скасування угоди означає, що Україна не отримає запланованих $1,75 млрд від розміщення євробондів та не зможе використати їх для погашення боргів та покриття дефіциту державного бюджету.

Востаннє перед цим уряд залучав кошти на міжнародних ринках на початку 2020 року, випустивши цінні папери на 1,25 мільярда євро під рекордно низькі 4,375% річних.

Зазначимо, що сьогодні видання Bloomberg повідомило, що відставка голови Національного банку України Якова Смолія стала причиною для скасування угоди про розміщення Україною нових 12-річних євробондів.

Як відомо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

Рада розгляне відставку Смолія завтра пообіді.