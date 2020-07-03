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    Шукали заміну Смолію: Зеленський зустрівся із керівництвом НБУ та фінансистами

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    Володимир Зеленський:&nbsp;Я як президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва - Шукали заміну Смолію: Зеленський зустрівся із керівництвом НБУ та фінансистами
    Володимир Зеленський: Я як президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва

    Президент провів зустріч із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ

    Президент України Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

    Про це у четвер пізно ввечері повідомляє пресслужба глави держави.

    Зокрема, відбулися зустрічі президента із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ.

    У зустрічах брали участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    Під час перемовин детально обговорювався стан фінансового сектору держави та можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ.

    Крім того, були обговорені можливі кандидатури нового голови Нацбанку.

    У пресслужбі повідомили, що Зеленський укотре наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку та необхідності збереження його інституційної спроможності.

    «Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави та гарантія добробуту українців. Тому я як президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави», – зазначив Зеленський.

    Як відомо, Рада розгляне відставку Смолія у п'ятницю, 3 липня.

    У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.

    Нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск

    Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

    2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

    У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

    Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року

    Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку. 

    Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

    Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

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