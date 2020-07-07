Покоління Сovid. Коронавірусна криза залишить шрами на кар’єрі нинішньої молоді the guardian

Випускний у Compton Early College, Каліфорнія, 10 червня 2020 року Фото: Reeters

Люди, народжені наприкінці 90-х на початку 2000-х, намагаються розпочати кар’єру за дуже складних обставин

Пандемія коронавірусу вдарила по кожному поколінню, непропорційно вбиваючи літніх людей і поширюючи економічний страх. Але для «покоління Z» – людей, народжених у середині дев’яностих-двохтисячних – наслідки вірусу та фінансової кризи, яку він спричинив, будуть відчутними на довгі роки. Ситуація вже вельми сумна у Сполучених Штатах, де за добу виявляють понад 57 тис. хворих.

Generation Z – термін, що застосовується для людей, які народилися у проміжку від другої половини дев'яностих до другої половини двохтисячних. Те, що минулі покоління називали «технологіями майбутнього», покоління Z вважає невід'ємною частиною повсякденного життя.

Рівень безробіття для американських підлітків віком від 16 до 19 років досяг найвищого рівня – 31% у квітні. Випускники коледжів, які лише кілька місяців тому були на шляху до виходу на один з найкращих ринків праці в історії США, замість цього опинилися в найгіршій ситуації. Літні стажування та співбесіди з працевлаштування було фактично скасовано, пише The Guardian.

Наслідки цього економічного спаду, ймовірно, будуть відчуватися роками: адже нинішні випускники не можуть розпочати кар'єру та почати накопичувати заощадження. «Події на початку кар'єри, подібні цій, мають рубцевий ефект, який, як правило, зберігаються тривалий час. Наявні вакансії чи заробітна плата не будуть такими ж хорошими, як раніше», – пояснює Вільям Гейл, старший співробітник інституту Брукінгса (дослідницький центр у Сполучених Штатах).

До прикладу, 20-літня Грейс Міллер, яка восени перейде на старший курс Державного університету штату Пенсильванія, до початку коронавірусного карантину надіслала електронною поштою до місцевої газети листа щодо потенційного стажування. Їй відповіли, що вона потенційно могла б посісти певну посаду і отримувати гроші за роботу замість стажування. Однак як тільки почали діяти обмеження, редакція припинила відповідати на листи дівчини. Міллер змушена працювати у рідному маленькому містечку в ресторані цього літа, намагаючись накопичити гроші на оренду житла, а також на підручники на наступний навчальний рік. Її мрія – врешті-решт, працювати в такому місті, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес, але вона не впевнена, чи втілиться ця мрія після пандемії.

США вже бачили, як рецесія може підірвати здатність цілого покоління робити кар'єру та багатіти: зокрема, йдеться про рецесію 2008 року. Тоді найбільше постраждало «покоління Y» - люди, народжені у проміжку між 1981-1996 роками. Дослідження показують, що частина представників покоління Y (народжені у 1980-х) втратили приблизно 13% заробітку від скорочення робочих місць через рецесію.

Фінансова криза, спричинена коронавірусом, на довгі роки загрожує життєдіяльності для людей, народжених між 1997 та 2012 роками. Фотографія: Shutterstock

Скорочення заробітку створює каскадний ефект – до прикладу, накопичується заборгованість за навчання. Це ускладнює можливість заощаджувати та накопичувати активи. Як показує історичний досвід, нестача коштів також затримує великі життєві події, як, наприклад, створення сім’ї.

Тягар боргів і брак багатства мають значні наслідки для життя і здоров'я. У звіті Центру Стенфорда з питань бідності та нерівності встановлено, що з 2008-го по 2016 рік, після останньої глибокої рецесії, рівень смертності людей у віці від 25 до 34 років зріс на 20%, в основному через самогубства та передозування наркотиків. Такі види смерті, які часто називають «смертю відчаю», тісно пов'язані з економічними неприємностями, що призводять людину до безнадії.

Крім того, багато представників «покоління Z» спостерігають за тим, як їх батьки борються з безробіттям, скороченнями, і знають, що їхні сім'ї не можуть впоратися з великими витратами, як, наприклад, оплата за навчання у коледжі.

Єдина хороша новина – це те, що за словами професора зі Стенфорда Девіда Грускі, дослідження, проведене на початку цього року, показало, що «покоління Z» вельми уважно та відповідально ставиться до грошей: ці діти не схильні до надмірного споживання та здатні економити.

The Guardian

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»