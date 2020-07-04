В Україні наразі складно спрогнозувати курс гривні



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Кабінет міністрів цього року не буде подавати бюджетну декларацію на 2021-2023 роки

У звязку з «коронакризою« в Україні наразі складно спрогнозувати курс гривні. Крім того Кабінет міністрів цього року не буде подавати бюджетну декларацію на 2021-2023 роки.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Середньострокова декларація (на три роки, - ред.) була запроваджена попереднім урядом (Гройсмана - ред.). У нас може бути тільки одна декларація на 2021-2023 роки. Оскільки було складно спрогнозувати макропрогноз. Ну дійсно, зараз ніхто не скаже який буде курс гривні, який буде ВВП», - заявив Марченко.

Зазначимо, що Верховна рада в грудні 2018 року прийняла закон про запровадження середньострокового бюджетного планування.

Ним передбачається, що уряд має планувати основні показники бюджетних доходів та видатків на три роки. Водночас середньострокове планування не передбачає встановлення точних цифр, а лише передбачає ухвалення приблизних прогнозних показників державних доходів і видатків.

Точні бюджетні показники, як і раніше, будуть встановлювати законом про державний бюджет на наступний рік, за який щороку голосуватиме парламент.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.

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