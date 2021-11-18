Міністр Лещенко розповів про замах на себе через конфлікт 2018 року

Роман Лещенко: у 2018 році я не був на жодній посаді, я був аграрієм, який працював у сільському господарстві

Урядовець був «шокований» замовленням його вбивства

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що був «шокований» замовленням його вбивства через корпоративний конфлікт у 2018 року. Про це він сказав під час спільного з міністром внутрішніх справ брифінгу.

«Для мене є певним шоком, що ситуація 2018 року, яка носить виключно цивільно-правовий характер, з точки зору шахрайських дій громадянина США, не лише по відношенню до мене, але до інших аграріїв... Маніпуляції, медійні атаки, шантаж, який здійснювався різними особами, я жодним чином на них не реагував, оскільки є правова площина для вирішення цих питань», – заявив Лещенко.

Він додав, що виграв всі суди у справі щодо аграрного конфлікту, який стався у 2018 році. Лещенко також розповів, що відколи у 2020 році очолив Держгеокадастр, має державну охорону, оскільки йому і членам його родини постійно погрожують через земельні питання.

«Я хочу сказати, що з 2020 року, з моменту, як я приступив до виконання посадових обов’язків голови Держгеокадастру, я знаходжуся згідно з указом президента під охороною», – додав Лещенко.

Міністр також нагадав, що не обіймав високих політичних посад у 2018 році.

«Я не був на жодній посаді. Це був 2018 рік. Я був аграрієм, який працював у сільському господарстві й ніякого відношення до політичної діяльності взагалі не мав», – заявив Лещенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.

Згодом на брифінгу глава МВС розповів, що міністра Лещенка замовив американець, завдаток «кілеру» становив $20 тисяч.

Спочатку американець і українка замовили вбивство колектора, який «вибивав» борги з партнера вищевказаного американця, з яким той працював у 2018 році. Колектор начебто взяв у американця $150 тисяч, які не повернув, через що той вирішив його вбити.

Вбивство цього колектора (громадянина України) було імітоване. Обидва замовники пересвідчилися у «вбивстві» через отримання фото і відео.

Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він вбив людину, в якої цей колектор мав «вибивати» гроші у 2018 році.

«Цим громадянином був Роман Лещенко», – пояснив Монастирський.

До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.

Раніше глава МВС заявив, що у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.