У Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку» – глава МВС
Міністр наголосив, що мати нагородну зброю – це велика честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році. Про це глава МВС заявив у відеозверненні.
Підстава рішення щодо Киви – «його негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави».
«Кожен має пам’ятати, що зброя – це відповідальність. А мати нагородну зброю – це велика честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою!», – зазначив міністр.
Також Монастирський заявив, що позбавить права на нагородну зброю й інших людей, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокацій чи розбурхувати у країні ненависть.
За словами міністра, до кінця року у країні запрацює реєстр зброї: процес оформлення мисливської та спортивної зброї спростять, а контроль за зберіганням та навчанням «суттєво посилять».
Нагадаємо, у 2016 році тодішній очільник МВС Арсен Аваков нагородив Іллю Киву іменним пістолетом АПС калібру 9 мм.
До слова, сьогодні Кива поскаржився, що в нього забрали штани та зброю (відео).
Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.
Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:
- Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).
- Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.
- Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.