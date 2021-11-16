У Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку» – глава МВС

Міністр наголосив, що мати нагородну зброю – це велика честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році. Про це глава МВС заявив у відеозверненні.

Підстава рішення щодо Киви – «його негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави».

«Кожен має пам’ятати, що зброя – це відповідальність. А мати нагородну зброю – це велика честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою!», – зазначив міністр.

Також Монастирський заявив, що позбавить права на нагородну зброю й інших людей, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокацій чи розбурхувати у країні ненависть.

За словами міністра, до кінця року у країні запрацює реєстр зброї: процес оформлення мисливської та спортивної зброї спростять, а контроль за зберіганням та навчанням «суттєво посилять».

Нагадаємо, у 2016 році тодішній очільник МВС Арсен Аваков нагородив Іллю Киву іменним пістолетом АПС калібру 9 мм.

До слова, сьогодні Кива поскаржився, що в нього забрали штани та зброю (відео).

Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

Так, привітання Кивою з днем народження російського лідера Володимира Путіна слідчі кваліфікували як «державну зраду» (Ст. 111 УК України).

Також було внесено до ЄРДР матеріали щодо використання Кивою забороненою радянської символіки.

Ще одне розслідування проводиться за фактом стрілянини, спричиненої Кивою 15 жовтня, на роковини загибелі Степана Бандери.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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