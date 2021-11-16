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    У Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку» – глава МВС

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    Колишній очільник МВС&nbsp;Арсен Аваков&nbsp;нагородив Іллю Киву іменним пістолетом АПС калібру 9 мм - У Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку» – глава МВС
    Колишній очільник МВС Арсен Аваков нагородив Іллю Киву іменним пістолетом АПС калібру 9 мм
    фото з відкритих джерел

    Міністр наголосив, що мати нагородну зброю – це велика честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою

    Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році. Про це глава МВС заявив у відеозверненні.

    Підстава рішення щодо Киви – «його негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави».

    «Кожен має пам’ятати, що зброя – це відповідальність. А мати нагородну зброю – це велика честь і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою!», – зазначив міністр.

    Також Монастирський заявив, що позбавить права на нагородну зброю й інших людей, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокацій чи розбурхувати у країні ненависть.

    За словами міністра, до кінця року у країні запрацює реєстр зброї: процес оформлення мисливської та спортивної зброї спростять, а контроль за зберіганням та навчанням «суттєво посилять».

    Нагадаємо, у 2016 році тодішній очільник МВС Арсен Аваков нагородив Іллю Киву іменним пістолетом АПС калібру 9 мм.

    До слова, сьогодні Кива поскаржився, що в нього забрали штани та зброю (відео).

    Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

    Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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    Теги: МВС міністр зброя депутат наказ Ілля Кива реєстр Денис Монастирський
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    У Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку» – глава МВС