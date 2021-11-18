Одного з міністрів хотіли вбити: глава МВС готується до брифінгу

У заяві не вказується, на якого саме міністра готувався замах

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проведе брифінг щодо затримання осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду. Про це повідомляє МВС.

«18 листопада відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду», – йдеться у повідомленні.

У заяві не вказується, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання.

Брифінг розпочнеться о 17:30.

До слова, глава МВС подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, що їздила п’яною за кермом.

Раніше глава МВС заявив, що у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

Сьогодні нардеп Кива здав поліції нагородну зброю від Авакова.