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    Одного з міністрів хотіли вбити: глава МВС готується до брифінгу

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    Брифінг Дениса Монастирського розпочнеться о 17:30 - Одного з міністрів хотіли вбити: глава МВС готується до брифінгу
    Брифінг Дениса Монастирського розпочнеться о 17:30
    фото: МВС

    У заяві не вказується, на якого саме міністра готувався замах

    Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проведе брифінг щодо затримання осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду. Про це повідомляє МВС.

    «18 листопада відбудеться брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо затримання поліцією осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду», – йдеться у повідомленні.

    У заяві не вказується, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання.

    Брифінг розпочнеться о 17:30.

    До слова, глава МВС подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, що їздила п’яною за кермом.

    Раніше глава МВС заявив, що у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

    Сьогодні нардеп Кива здав поліції нагородну зброю від Авакова.

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    Теги: Кабмін МВС міністр вбивство уряд Денис Монастирський
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    Одного з міністрів хотіли вбити: глава МВС готується до брифінгу