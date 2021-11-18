МВС: вбивство міністра Лещенка замовив американець, завдаток – $20 тисяч

Глава МВС Денис Монастирський та міністр Роман Лещенко на брифінгу щодо підготовки замаху на урядовця

Основним мотивом для вбивства міністра були гроші

Громадянин Сполучених Штатів Америки і громадянка України замовили вбивство чинного міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Так званий кілер отримав $20 тисяч завдатку за скоєння злочину.

Зловмисників затримали напередодні, 17 листопада. Після цього про підготовку замаху повідомили Лещенка та посольство США в Україні.

Затриманим фігурантам справи повідомлено про підозру, їх помістили до СІЗО.

Глава Нацполіції пояснив, що основним мотивом для вбивства міністра були гроші. Конфлікт між Лещенком та замовником вбивства виник ще у 2018 році, зазначив глава МВС.

Монастирський розповів, що громадянка України і громадянин США, як основний замовник, у серпні 2021 року шукали кілера, щоб вбити людину в Україні. Українку вивели на підставного кілера, а все їхнє спілкування документувалося.

Спочатку американець і українка замовили вбивство колектора, який «вибивав» борги з партнера вищевказаного американця, з яким той працював у 2018 році. Колектор начебто взяв у американця $150 тисяч, які не повернув, через що той вирішив його вбити.

Вбивство цього колектора (громадянина України) було імітоване. Обидва замовники пересвідчилися у «вбивстві» через отримання фото і відео.

Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він вбив людину, в якої цей колектор мав «вибивати» гроші у 2018 році.

«Цим громадянином був Роман Лещенко», – пояснив Монастирський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.

18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.

Раніше глава МВС заявив, що у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.