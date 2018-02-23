Міністр обіцяє стягувати із зарплати борги по аліментах

Стягнення боргів за виплатами аліментів будуть здійснювати мобільні штаби, які працюють у кожній області країни

З квітня Міністерство юстиції планує стягувати борги по аліментах із заробітньої плати боржників. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає Zik.ua. [READ_MORE] Стягнення боргів за виплатами аліментів будуть здійснювати мобільні штаби, які працюють у кожній області країни. «Через формат мобільних груп і штабів зі



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Стягнення боргів за виплатами аліментів будуть здійснювати мобільні штаби, які працюють у кожній області країни

З квітня Міністерство юстиції планує стягувати борги по аліментах із заробітньої плати боржників.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає Zik.ua.

Стягнення боргів за виплатами аліментів будуть здійснювати мобільні штаби, які працюють у кожній області країни.

«Через формат мобільних груп і штабів зі стягнення заборгованостей з виплати аліментах, які вже запрацювали по всій країні, з 1 квітня ми запустимо таку саму роботу із стягнення заборгованостей із заробітної плати», - зазначив міністр.

За словами Петренка, за період з 1 січня по 16 лютого 2018 року органами державної виконавчої служби стягнуто 324,5 млн грн на користь 434 295 дітей.

Раніше в Україні оголосили в розшук шість тисяч злісних неплатників аліментів.

Як відомо, платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти про здійснення оплати.

Міністр юстиції радить перевіряти наречених у реєстрі втікачів від аліментів. Кожен охочий може скористатися єдиним реєстром боржників та злісних неплатників аліментів.

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