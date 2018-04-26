Міністр спорту відреагувв на публікацію «Главкома» щодо «анонімної» форми атлетів

Жданов наполягає на об'єктивному і прозорому службовому розслідуванні

Міністр молоді і спорті Ігор Жданов відреагував на публікацію «Главкома», в якій йшлося про виступ українських спортсменів на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у формі без національної символіки. Зокрема в листі міністра йдеться, що він «глибоко обурений цим фактом» та буде наполягати на об’єктивному і прозорому



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Форма без національної символіки, у якій збірна України з легкої атлетики виступала на Чемпіонаті світу в Бірмінгемі

Жданов наполягає на об'єктивному і прозорому службовому розслідуванні

Міністр молоді і спорті Ігор Жданов відреагував на публікацію «Главкома», в якій йшлося про виступ українських спортсменів на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у формі без національної символіки. Зокрема в листі міністра йдеться, що він «глибоко обурений цим фактом» та буде наполягати на об’єктивному і прозорому службовому розслідуванні.

«Направив проміжну відповідь щодо публікації «Главкому» виступ українських спортсменів на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у м. Бірнінгем у формі без національної символіки. про Особисто я вважаю те, що сталося - неприйнятним. Пропонуватиму вжити дисципілінарних заходів щодо працівників ДУ «Укрспортзабезпечення» та до першого заступника міністра молоді та спорту в разі встановлення їх вини за результатами службового розслідування», - написав Жданов на своїй сторінці у «Фейсбук».

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив першому заступнику міністра з питань молоді та спорту Ігоря Гоцулу офіційно проінформувати Кабмін та «Главком» щодо того, чому українська збірна з легкої атлетики на Чемпіонаті світу у Бірмінгемі виступала у формі без національної символіки.

Як відомо, збірна команда України на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у Бірмінгемі вийшла у формі без будь-яких ідентифікаційних знаків, які б вказували на приналежність спортсменів, які виступали за Україну, до національної команди України.

Дані змагання мають найвищий офіційний статус згідно класифікації Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій. Достойне представленння на них України, яка витратила на підготовку з державного бюджену сотні тисяч гривень, мало б стати першочерговим завданням як Міністерства молоді та спорту України, так і профільної Федерації легкої атлетики України.

Натомість українські атлети нарівні з допущеними до змагань російськими спортсменами, які після допінг-скандалів в РФ отримали статут ANA (Authorised Neutral Athlete) та не могли виступати під національною символікою, також виступали без будь-яких розпізнавальних елементів на формі (не було вказано ні назви країни, а також українського герба та прапора.

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