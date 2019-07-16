Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадувати Фірташа до США



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Олігарх Дмитро Фірташ

Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Водночас, українець поки залишається у Відні.

Як повідомили DW у вівторок, 16 липня у прес-службі міністерства юстиції Австрії, міністр Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner) погодив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії.

Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня.

Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.