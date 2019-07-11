Екстрадиція Фірташа: МЗС Австрії підключилося до гучної справи



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Американські адвокати Фірташа раніше заявляли, що в разі програшу в австрійських судах вони очікують екстрадиції свого підзахисного до США вже на початку липня

Австрійський уряд вирішує подальші дії щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого правоохоронці у США звинувачують у корупції. Після того, як захистом Фірташа були вичерпані всі юридичні важелі, аби через суд завадити екстрадиції до США, остаточне рішення має ухвалити міністр юстиції Австрії.

Як повідомляє DW з посиланням на міністерство юстиції Австрії, питання видачі українського бізнесмена зараз перебуває на розгляді зовнішньополітичного відомства країни, яке сформулює мін'юсту свою офіційну позицію.

Відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції має ухвалювати рішення «з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія». Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС.

У міністерстві закордонних справ Австрії не відповіли на запит журналістів про часові рамки розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації з Вашингтоном.

Американські адвокати Фірташа раніше заявляли, що в разі програшу в австрійських судах вони очікують екстрадиції свого підзахисного до США вже на початку липня.

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.