У Раді назвали п’ять претендентів на портфелі міністрів

Парламентарі називають кандидатів на посади міністрів енергетики, освіти, екології, ветеранів та агропромилового комплексу

У Верховній Раді розглядають претендентів на керівників п’ятьох міністерств: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів. Про це в своєму Telegram-каналі заявив народний депутат з партії «Голос» Ярослав Железняк.

«Ну ось що і говорив:

Юрій Вітренко: перший-віце ─ міністр енергетики,

Сергій Шкарлет: Міносвіти

Роман Опімах: Мінекології

Роман Лещенко: Мінагро

Юлія Лапутіна: Мінвет. Немчинова поки залишають міністром КМУ без змін. Сьогодні коаліція о 18:30 їх проспівбесідує», ─ написав нардеп.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 грудня «Слуги народу» на засіданні фракції 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського, якому представлять кандидатів на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки.

Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня може призначити керівників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики.

До слова, українці хочуть замінити міністра охорони здоров’я на генератор випадкових рішень.