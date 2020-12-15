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    У Раді назвали п’ять претендентів на портфелі міністрів

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    У Раді назвали п’ять претендентів на портфелі міністрів

    Парламентарі називають кандидатів на посади міністрів енергетики, освіти, екології, ветеранів та агропромилового комплексу

    У Верховній Раді розглядають претендентів на керівників п’ятьох міністерств: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів. Про це в своєму Telegram-каналі заявив народний депутат з партії «Голос» Ярослав Железняк.

    «Ну ось що і говорив:

    Юрій Вітренко: перший-віце ─ міністр енергетики,

    Сергій Шкарлет: Міносвіти

    Роман Опімах: Мінекології

    Роман Лещенко: Мінагро

    Юлія Лапутіна: Мінвет. Немчинова поки залишають міністром КМУ без змін. Сьогодні коаліція о 18:30 їх проспівбесідує», ─ написав нардеп.

    Як повідомлялося, сьогодні, 15 грудня «Слуги народу» на засіданні фракції 15 грудня очікують президента Володимира Зеленського, якому представлять кандидатів на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки.

    Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня може призначити керівників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики.

    До слова, українці хочуть замінити міністра охорони здоров’я на генератор випадкових рішень.

    Теги: Верховна Рада міністр депутат партії українці Юрій Вітренко Сергій Шкарлет Роман Опімах
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