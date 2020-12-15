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    Новини

    Рада ухвалила бюджет-2021

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    Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено у сумі 246 635,5 млн гривень, що складе 5,5% ВВП. - Рада ухвалила бюджет-2021
    Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено у сумі 246 635,5 млн гривень, що складе 5,5% ВВП.

    Доходи держбюджету передбачені в сумі 1 092 083,3 млн гривень, що на 6,9% (на 70 031,4 млн гривень) більше, ніж у 2020 році.

    Верховна Рада сьогодні, 15 грудня, прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік.

    «За» документ проголосували 289 народних депутатів.

    Доходи держбюджету передбачені в сумі 1 092 083,3 млн гривень, що на 6,9% (на 70 031,4 млн гривень) більше, ніж у 2020 році.

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    Текст проекту закону до другого читання (проект № 4000) оприлюднено на сайті Верховної ради. При голосуванні в Раді основні показники не змінилися.

    Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн гривень, що на 4,5% (на 57 524,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році).

    Прожитковий мінімум

    Документом встановлюється у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні.

    Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

    Мінімальна зарплата

    Законом встановлюється у 2021 році мінімальна заробітна плата:

    • у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;
    • у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні.

    З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становить 5000 гривень.

    Субсидії

    Видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі передбачені в сумі 36 607,7 млн гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році (37 169,9 млн гривень).

    Видатки на президента, уряд, парламент і силовиків

    Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році складуть 1 266,8 млн гривень. Це на 39,4% більше, ніж у 2020 році.

    З загального фонду на Секретаріат Кабінету міністрів направлять 1 106,5 млн гривень. Це на 15,4% більше, ніж у поточному році (959 075,0 тисяч гривень).

    Видатки на Апарат Верховної ради в 2021 році складуть 2 529,7 млн гривень. Це на 24,1% більше, ніж у поточному році.

    На Офіс генерального прокурора в 2021 році передбачили 11 531,6 млн гривень. Це на 52,6% більше, ніж у поточному році.

    Видатки на Державне бюро розслідувань складають 2 484,1 млн гривень. Це на 75,4% більше, ніж у поточному році.

    На Службу безпеки передбачили суму в 14 746,3 млн гривень. Це на 23,2% більше, ніж у поточному році.

    Видатки на Національне антикорупційне бюро складуть 1 065,8 млн гривень. Це на 15,3% більше, ніж у поточному році.

    На Міністерство внутрішніх справ виділили 85 815, млн гривень. Це на 4,6% більше, ніж у поточному році.

    Витрати на Управління державної охорони складуть 1 651,2 гривні. Це на 15,3% більше, ніж у поточному році.

    Приватизація

    Кабінет міністрів планує отримати від приватизації державного майна у 2021 році 12 млрд гривень.

    Доходи від грального бізнесу

    Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей передбачена в сумі 7 443,4 млн гривень. Це на 68,7% більше, ніж у 2020 році (4 411,3 млн гривень).

    Державний борг

    Документом визначено на 31 грудня 2021 року граничний обсяг держборгу в сумі 2 544 899,9 млн гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 350 489,7 млн гривень.

    Дефіцит держбюджету

    Згідно з документом, граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено у сумі 246 635,5 млн гривень, що складе 5,5% ВВП.

    Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

    Напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021

    5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон. 

    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. 

    У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

     

    Теги: Верховна Рада зарплата бюджет мінімальна заробітна плата Держбюджет ВВП закон уряд парламент
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