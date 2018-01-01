Міноборони більше не роздаватиме зброю цивільним

Тепер зброю від Міноборони зможуть отримати виключно військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур

Відтепер міністру оборони Україні забороняється нагороджувати цивільних осіб вогнепальною зброєю. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Степан Полторак. Сьогодні Полторак підписав наказ, що обмежує право міністра нагороджувати відзнакою «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя» цивільних осіб.



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Тепер зброю від Міноборони зможуть отримати виключно військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур

Відтепер міністру оборони Україні забороняється нагороджувати цивільних осіб вогнепальною зброєю.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Степан Полторак.

Сьогодні Полторак підписав наказ, що обмежує право міністра нагороджувати відзнакою «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя» цивільних осіб.

Тепер цю нагороду зможуть отримати виключно військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур, військові у відставці або запасу. Також обмежується кількість нагороджень: відзнаку можуть вручити тільки один раз.

«Таке рішення дозволить удосконалити нормативно-правову базу з питань нагороджень та визначити чітке коло осіб, які можуть бути нагороджені даною відзнакою», - йдеться у повідомленні Полторака.