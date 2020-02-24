Міноборони РФ відреагувало на появу есмінця USS Ross в акваторії Чорного моря



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Есмінець з керованою ракетною зброєю USS Ross

У Росії пообіцяли стежити за діями USS Ross

У міноборони Росії заявили про початок спостереження Чорноморського флоту РФ за американським ракетним есмінцем USS Ross, який увійшов в акваторію Чорного моря 23 лютого.

Про це повідомляє «Тасс».

«Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями есмінця КРЗ (з керованою ракетною зброєю – ред.) Ross ВМС США, який зайшов о 18:30 мск 23 лютого 2020 року в акваторію Чорного моря», - йдеться у повідомленні Національного центру управління обороною Російської Федерації.

Нагадаємо, 23 лютого повідомлялося, що міноносець USS Ross (DDG-71) ВМС США класу Arleigh Burke направляється в акваторію Чорного моря для проведення операції з забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.

Зазначалося, що операції корабля у Чорному морі зміцнять взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і продемонструють колективну рішучість в питаннях безпеки Чорного моря в рамках операції «Атлантичне врегулювання».

Варто зазначити, що есмінець USS Ross був у Чорному морі в грудні 2019 року і заходив у порт Одеси.

Раніше екіпаж USS Ross вже брав участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2016» і тоді кілька днів провів у Одесі.

Корабель названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса — героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України планують створити «пояс безпеки» у Чорноморському регіоні через агресивні дії Чорноморського флоту Російської Федерації.