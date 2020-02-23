Україна посилила заходи безпеки на адмінкордоні з окупованим Кримом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонники Херсонського загону неподалік адмінкордону з Кримом

На адмінкордоні проводяться спеціальні заходи щодо залучення мобільних підрозділів, прикордонної авіації, кораблів і катерів морської охорони.

Прикордонники посилили заходи безпеки на адміністративному кордоні з окупованих Росіїю Кримом.

Про це повідомляє пресслужба Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

Зазначається, що з метою стабілізації обстановки на адміністративному кордоні з АР Крим та узбережжя Чорного і Азовського морів, недопущення порушення прикордонного режиму, прикордонниками проводяться спеціальні заходи щодо залучення мобільних підрозділів, прикордонної авіації, кораблів і катерів морської охорони.

У прикордонному загоні повідомили, що в ході проведення заходів основна увага приділяється здійсненню повітряного пошуку порушників законодавства України, перевірці берегової смуги та законності перебування маломірних плавзасобів в море.

Як відомо, МЗС України висловило Росії протест у зв'язку із затриманням чотирьох українців в Азовському морі.

Як повідомлялося, 15 лютого пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в Криму повідомила про затримання маломірного судна з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи, в західній частині Азовського моря.

17 лютого голова державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко наголосив, що наразі немає жодних підстав стверджувати, що затримані прикордонниками ФСБ РФ українські громадяни на маломірному судні в Азовському морі займалися незаконною риболовлею.