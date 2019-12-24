До Одеси прибув американський есмінець USS Ross



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Корабель USS Ross названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса - героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор Фото: mil.gov.ua

USS Ross прибув в рамках розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО

До Одеського порту прибув американський ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США USS Ross, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

USS Ross прибув в рамках розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО.

Раніше екіпаж USS Ross вже брав участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2016» і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч Ross два тижні перебував у головному морському порті Констанца (Румунія) та портовому комплексі Варна (Болгарія), де проводив операції з гарантування безпеки.

Корабель названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса — героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України планують створити «пояс безпеки» у Чорноморському регіоні через агресивні дії Чорноморського флоту Російської Федерації.