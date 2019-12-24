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    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross

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    <span>Корабель <span>USS Ross&nbsp;</span>названий на&nbsp;честь капітана Дональда Кірбі Росса&nbsp;- героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за&nbsp;проявлений героїзм під час атаки японців на&nbsp;Перл-Харбор</span> - До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    Корабель USS Ross названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса - героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор
    Фото: mil.gov.ua

    USS Ross прибув в рамках розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО

    До Одеського порту прибув американський ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США USS Ross, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    USS Ross прибув в рамках розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО.

    Раніше екіпаж USS Ross вже брав участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2016» і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч Ross два тижні перебував у головному морському порті Констанца (Румунія) та портовому комплексі Варна (Болгарія), де проводив операції з гарантування безпеки.

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    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    До Одеси прибув американський есмінець USS Ross
    Фото: mil.gov.ua

    Корабель названий на честь капітана Дональда Кірбі Росса — героя Другої світової війни, який нагороджений Медалю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

    Нагадаємо, у Міністерстві оборони України планують створити «пояс безпеки» у Чорноморському регіоні через агресивні дії Чорноморського флоту Російської Федерації.

    Чорне море США НАТО Одеса Румунія Болгарія корабель ВМС
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