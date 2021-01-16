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    Міноборони вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО

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    Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021 році буде розроблятися полегшена модель - Міноборони вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО
    Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021 році буде розроблятися полегшена модель

    Нові бронежилети отримають Сухопутні війська вже у 2021 році

    Міністерство оборони розробило власний бронежилет за стандартами НАТО. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

    Як заявив міністр оборони України Андрій Таран, раніше Збройні сили та військові формування в Україні здійснювали закупівлю бронежилетів за комерційними технічними умовами, тепер такі вимоги вперше встановило оборонне відомство.

    За словами міністра, у технічній специфікації застосовані вимоги державних та військових стандартів. «Для перевірки оцінки відповідності якості бронежилета використовується стандарт армії США. Також Міністерство оборони передбачило всі необхідні випробування та жорсткі умови для постачальників», – поінформував Таран.

    Міністр додав, що бронежилети розроблені за стандартами НАТО придбають, зокрема для Сухопутних військ вже у 2021 році.

    «Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021 році ми розробимо полегшену модель», – стверджує Таран.

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    Міноборони вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО
    Міноборони вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО
    Міноборони вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО
    Міноборони вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО

    Новий бронежилет можна закуповувати як з металевими, так і керамічними жорсткими бронеелементами. Бронежилет модульний виготовляють двох рівнів протикульної стійкості.

    Військові (дослідні) випробування бронежилетів проведені у Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку у ЗСУ.

    Як повідомлялося, Міноборони назвало кількість військових, загиблих на Донбасі минулоріч.

    Теги: ЗСУ міністр НАТО Міноборони військові Андрій Таран
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