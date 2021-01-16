Міноборони вперше розробило бронежилет за стандартами НАТО

Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021 році буде розроблятися полегшена модель

Нові бронежилети отримають Сухопутні війська вже у 2021 році

Міністерство оборони розробило власний бронежилет за стандартами НАТО. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран, раніше Збройні сили та військові формування в Україні здійснювали закупівлю бронежилетів за комерційними технічними умовами, тепер такі вимоги вперше встановило оборонне відомство.

За словами міністра, у технічній специфікації застосовані вимоги державних та військових стандартів. «Для перевірки оцінки відповідності якості бронежилета використовується стандарт армії США. Також Міністерство оборони передбачило всі необхідні випробування та жорсткі умови для постачальників», – поінформував Таран.

Міністр додав, що бронежилети розроблені за стандартами НАТО придбають, зокрема для Сухопутних військ вже у 2021 році.

«Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021 році ми розробимо полегшену модель», – стверджує Таран.

Новий бронежилет можна закуповувати як з металевими, так і керамічними жорсткими бронеелементами. Бронежилет модульний виготовляють двох рівнів протикульної стійкості.

Військові (дослідні) випробування бронежилетів проведені у Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Як повідомлялося, Міноборони назвало кількість військових, загиблих на Донбасі минулоріч.