  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В Збройних силах зафіксували 70 нових випадків коронавірусу

    • Розсилка
    <span>Командування Медичних сил Збройнихсил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни</span> - В Збройних силах зафіксували 70 нових випадків коронавірусу
    Командування Медичних сил Збройнихсил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни

    За час пандемії померло 38 військовослужбовців

    Станом на 16 січня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 788 осіб.

    Про це повідомили у Командуванні медсил ЗСУ.

    За минулу добу зареєстровано 70 нових випадків захворювання на Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб.

    Всього за час пандемії одужало – 14098 осіб, летальних випадків – 38.

    На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 22 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 4 особи.

    Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 7729 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2083 особи.

    Померли від ускладнень хвороби 144 людини.

    Минулої доби одужало 9792 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 48700 (зокрема методом ПЛР – 29363, методом ІФА – 19337).

    Читайте також:
    У Міноборони назвали кількість військових, загиблих на Донбасі минулого року
    Теги: ЗСУ Міноборони хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies