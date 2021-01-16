В Збройних силах зафіксували 70 нових випадків коронавірусу

За час пандемії померло 38 військовослужбовців

Станом на 16 січня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 788 осіб.

Про це повідомили у Командуванні медсил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 70 нових випадків захворювання на Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 14098 осіб, летальних випадків – 38.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 22 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 4 особи.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 7729 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2083 особи.

Померли від ускладнень хвороби 144 людини.

Минулої доби одужало 9792 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 48700 (зокрема методом ПЛР – 29363, методом ІФА – 19337).

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