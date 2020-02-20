Міноборони встановило виплату військовим для вирішення соціально-побутових питань



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Виплата встановлена у розмірі одного окладу

Міністерство оборони встановило виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного окладу. Про це сказано у повідомленні пресслужби Міноборони.

18 лютого було підписано наказ №45 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік».

Водночас з урахуванням існуючих розмірів окладів за військовим званням триває робота щодо вдосконалення процедури виплати матеріальної допомоги.

Було створено робочу групу під керівництвом першого заступника міністра оборони, яка напрацьовує концептуальні зміни в системі грошового забезпечення військовослужбовців, де розмір грошового забезпечення та матеріальної допомоги військовослужбовця визначається залежно від окладу за військовим званням.

Спеціально створена експертна група повинна буде визначати випадки, що вимагають обов'язкової виплати допомоги з чіткими критеріями при прийнятті відповідних рішень для керівників і командирів військових частин.

Згідно з повідомленням, подібна ситуація з виплатами існує не один рік, адже забезпечення виплатами всім військовослужбовцям у повному обсязі вимагає значного фінансового ресурсу.

Причиною видання наказу був результат аналізу реального стану виплати такої допомоги в 2019 році, згідно з яким виплату не отримали більше третини військових через нечітко сформульованих критеріїв виплати.

Зазначається, що це сприяло корупційним проявам та викликало соціальну напруженість у Збройних силах.

Як повідомлялось, 10 лютого міністр оборони Андрій Загороднюк заявив про намір перевести військовий облік в електронну форму. Очільник Міноборони зазначив, що уряд збирається оцифрувати весь військовий облік.

Нагадаємо, у Міністерстві цифровий трансформації України заявили, що не збираються відправляти повістки в армію через додаток «Дія».