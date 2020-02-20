Поранених під Золотим бійців вертольотом доправили до Харкова
Троє бійців мають вогнепально-осколкові поранення, двоє - бойові травми
До Військово-медичного клінічного центру Північного регіону вертольотом доправлено військових, які 18 лютого були поранені в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Напередодні шістьох поранених на Луганщині українських захисників вертольотом доправлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (місто Харків), де їм надано всю необхідну допомогу та розпочато курс лікування», - йдеться в повідомленні.
За словами начальника ВМКЦ полковника медичної служби Юрія Подоляна, всі пацієнти, які 18 лютого пізно ввечері прибули до них з району проведення операції Об’єднаних сил, перебувають у задовільному стані.
«В одного з них була підозра на інфаркт міокарда, але він не брав участі в бою. Три людини мають вогнепально-осколкові поранення м’яких тканин. Ще два бійці прибули з бойовими травмами, пов’язаними з вибухом, — розповів офіцер», - цитує Подоляна пресслужба.
Він також уточнив, що стан одного з пацієнтів, який оцінювався як важкий, після хірургічного втручання поліпшився до середнього ступеня тяжкості. Решта хлопців мають легкі поранення чи травми. У разі прибуття родичів до поранених, їм будуть створені умови для спілкування, наголосили в пресслужбі.
Як повідомлялось, у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.