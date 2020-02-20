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    Поранених під Золотим бійців вертольотом доправили до Харкова

    • Розсилка
    Поранених під Золотим бійців вертольотом доправили до Харкова

    Троє бійців мають вогнепально-осколкові поранення, двоє - бойові травми

    До Військово-медичного клінічного центру Північного регіону вертольотом доправлено військових, які 18 лютого були поранені в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Напередодні шістьох поранених на Луганщині українських захисників вертольотом доправлено до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (місто Харків), де їм надано всю необхідну допомогу та розпочато курс лікування», - йдеться в повідомленні.

    За словами начальника ВМКЦ полковника медичної служби Юрія Подоляна, всі пацієнти, які 18 лютого пізно ввечері прибули до них з району проведення операції Об’єднаних сил, перебувають у задовільному стані.

    «В одного з них була підозра на інфаркт міокарда, але він не брав участі в бою. Три людини мають вогнепально-осколкові поранення м’яких тканин. Ще два бійці прибули з бойовими травмами, пов’язаними з вибухом, — розповів офіцер», - цитує Подоляна пресслужба.

    Він також уточнив, що стан одного з пацієнтів, який оцінювався як важкий, після хірургічного втручання поліпшився до середнього ступеня тяжкості. Решта хлопців мають легкі поранення чи травми. У разі прибуття родичів до поранених, їм будуть створені умови для спілкування, наголосили в пресслужбі.

    У відомстві також нагадали, що протягом 2014–2020 років лікарі у погонах прийняли в себе близько 27 000 військовослужбовців різних силових відомств та правоохоронців, які постраждали внаслідок бойових дій на Донбасі. Окрім Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, постраждалі воїни лікуються ще й у цивільних профільних медзакладах Харкова, з якими співпрацюють армійці.

    Як повідомлялось, у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

    Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року. 

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