Міносвіти не бачить підстав для оголошення карантину через кір на території цілих областей

Через спалахи кору можуть закриватися окремі навчальні заклади

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не бачить необхідності оголошення карантину кору на території цілих областей - через спалахи захворювання можуть закриватися окремі навчальні заклади. Про це Гриневич заявила журналістам, що транслював телеканал «112 Україна». «Ми закликаємо всіх, особливо батьків дітей школярів,



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Лілія Гриневич

Через спалахи кору можуть закриватися окремі навчальні заклади

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не бачить необхідності оголошення карантину кору на території цілих областей - через спалахи захворювання можуть закриватися окремі навчальні заклади.

Про це Гриневич заявила журналістам, що транслював телеканал «112 Україна».

«Ми закликаємо всіх, особливо батьків дітей школярів, тих, які відвідують дитячі садочки провести щеплення дитині. Карантини оголошуються в окремих навчальних закладах. Тобто немає такого, щоб робити карантин для, скажімо, всієї території області», - заявила Гриневич.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2017 року на кір в Україні захворіли 3382 осіб. Минулого року було зафіксовано чотири смертельні випадки. Станом на 17 січня від початку 2018 року від захворювання померли вже двоє людей.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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