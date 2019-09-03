Мінрегіонбуд заборонив розміщувати в житлових будинках хостели з 1 грудня



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Також із 1 грудня буде заборонено розміщувати в житлових будинках магазини загальною площею понад 1 тис. кв. м

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства заборонило розміщувати в житлових будинках хостели з 1 грудня. Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Згідно з ним, ці положення були включені до державних будівельних норм «Житлові будинки. Основні положення».

Також із 1 грудня буде заборонено розміщувати в житлових будинках магазини загальною площею понад 1 тис. кв. м, спеціалізовані магазини будівельних товарів, майстерні з ремонту взуття або побутових приладів площею понад 100 кв. м, похоронні бюро, сауни, лазні.

Як повідомлялось, Мінрегіонбуд дозволив проектувати громадські заклади вище 3-го поверху житлових будинків із 1 грудня.

Як повідомлялось, уряд розробив більш жорсткі норми для розміщення дитячих садочків та шкіл. У нових державних будівельних нормах щодо містобудування, які діють з 1 вересня 2018 року, прописані жорсткі вимоги щодо дотримання радіусу пішохідної доступності до найближчих шкіл та дитячих садків у житловій забудові. Відповідно до них, пішохідна доступність до найближчої школи має складати 750 м, а до дитсадка - 300 м. Це необхідно задля забезпечення мешканців цих будинків необхідною соціальною інфраструктурою.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2018 року в Україні дозволено проектувати невеликі дитячі садки, вбудовані або вбудовано-прибудовані до перших поверхів житлових будинків. Крім цього, у новому ДБН введена низка змін для покращення комфорту та безпеки дітей. Зокрема, це стосується обов’язкового облаштування інклюзивного простору в приміщеннях та впровадження енергозберігаючих технологій і матеріалів.