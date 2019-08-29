У Мукачево наступного року почнуть будувати аеропорт



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представники Мукачівської об’єднаної-територіальної громади мають намір залучати інвесторів до проєкту

Розробка проєкту та будівництво аеродромного комплексу Мукачево розпочнеться вже у 2020 році.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк у Facebook.

«Прийнято рішення негайно розпочати роботу над змінами до постанови уряду 126, якою схвалена Державна програма розвитку аеропортів до 2023 року і вже з 2020 року розпочати проектування і будівництво аеродромного комплексу «Мукачево», - написав Лавренюк.

Він додав, що представники Мукачівської об’єднаної-територіальної громади (ОТГ) мають намір залучати інвесторів до проєкту та будувати новий пасажирський термінал в рамках державно-приватного партнерства.

За словами Лавренюка, рішення про початок будівництва аеропорту було прийнято під час спільної наради представників Повітряних сил Збройних сил України, Збройних сил України, Державного агентства інфраструктурних проєктів, Державної авіаційної служби, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України та представників Мукачівського ОТГ.

У 2016 році Кабінет міністрів України прийняв Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року. Програма передбачає приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність до міжнародних стандартів, забезпечення набуття Україною статусу транзитної держави з урахуванням її географічного розташування та підвищення ефективності управління державним майном.

У 2018 році міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про початок пошуку джерел фінансування для будівництва аеропорту в Мукачево.