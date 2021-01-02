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    Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 5 тис. нових хворих

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    За минулу добу від коронавірусу померла 51 людина - Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 5 тис. нових хворих
    За минулу добу від коронавірусу померла 51 людина

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 069 517 осіб

    В Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків Covid-19. Це на 4 394 випадки менше, ніж за попередню добу (9 432). Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

    Також за минулу добу:

    • одужало – 2 606 осіб;
    • летальних випадків – 51;
    • здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 069 517 осіб;
    • одужало – 722 615 осіб;
    • летальних випадків – 18 731;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 112 649 випадків;

    Вінницька область – 22 801 випадок;

    Волинська область – 33 312 випадки;

    Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

    Донецька область – 37 198 випадків;

    Житомирська область – 39 982 випадки;

    Закарпатська область – 28 407 випадків;

    Запорізька область – 54 717 випадків;

    Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

    Київська область – 60 238 випадків;

    Кіровоградська область – 8 544 випадки;

    Луганська область – 10 923 випадки;

    Львівська область – 62 130 випадків;

    Миколаївська область – 31 705 випадків;

    Одеська область – 71 889 випадків;

    Полтавська область – 36 733 випадки;

    Рівненська область – 41 503 випадки;

    Сумська область – 41 350 випадків;

    Тернопільська область – 34 275 випадків;

    Харківська область – 70 212 випадки;

    Херсонська область – 18 044 випадки;

    Хмельницька область – 39 932 випадки;

    Черкаська область – 39 481 випадок;

    Чернівецька область – 40 357 випадків;

    Чернігівська область – 30 353 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 2 січня понад 84 мільйони жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них більше 538 тясич - за останню добу. Зафіксовано 84 228 325 випадків Covid-19, з них 59 610 817 закінчилися одужанням і 1 834 213 - смертю. За останню добу підтверджено інфікування у 538 086 осіб. При цьому подолати хворобу не вдалося 9197 пацієнтам. Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid-хворих перевищила 20 мільйонів. На другому місці знаходиться Індія з 10,3 мільйона випадків, на третьому - Бразилія (7,7 мільйона інфікованих).

    Теги: Київ міністр Волинська область Запорізька область Чернівецька область Максим Степанов Facebook хвороби коронавірус
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