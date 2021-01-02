Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 5 тис. нових хворих

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 069 517 осіб

В Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків Covid-19. Це на 4 394 випадки менше, ніж за попередню добу (9 432). Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Також за минулу добу:

одужало – 2 606 осіб;

летальних випадків – 51;

здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 069 517 осіб;

одужало – 722 615 осіб;

летальних випадків – 18 731;

проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8 544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у світі станом на 2 січня понад 84 мільйони жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них більше 538 тясич - за останню добу. Зафіксовано 84 228 325 випадків Covid-19, з них 59 610 817 закінчилися одужанням і 1 834 213 - смертю. За останню добу підтверджено інфікування у 538 086 осіб. При цьому подолати хворобу не вдалося 9197 пацієнтам. Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid-хворих перевищила 20 мільйонів. На другому місці знаходиться Індія з 10,3 мільйона випадків, на третьому - Бразилія (7,7 мільйона інфікованих).