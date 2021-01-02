Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 5 тис. нових хворих
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 069 517 осіб
В Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків Covid-19. Це на 4 394 випадки менше, ніж за попередню добу (9 432). Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Також за минулу добу:
- одужало – 2 606 осіб;
- летальних випадків – 51;
- здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 069 517 осіб;
- одужало – 722 615 осіб;
- летальних випадків – 18 731;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 112 649 випадків;
Вінницька область – 22 801 випадок;
Волинська область – 33 312 випадки;
Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
Донецька область – 37 198 випадків;
Житомирська область – 39 982 випадки;
Закарпатська область – 28 407 випадків;
Запорізька область – 54 717 випадків;
Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
Київська область – 60 238 випадків;
Кіровоградська область – 8 544 випадки;
Луганська область – 10 923 випадки;
Львівська область – 62 130 випадків;
Миколаївська область – 31 705 випадків;
Одеська область – 71 889 випадків;
Полтавська область – 36 733 випадки;
Рівненська область – 41 503 випадки;
Сумська область – 41 350 випадків;
Тернопільська область – 34 275 випадків;
Харківська область – 70 212 випадки;
Херсонська область – 18 044 випадки;
Хмельницька область – 39 932 випадки;
Черкаська область – 39 481 випадок;
Чернівецька область – 40 357 випадків;
Чернігівська область – 30 353 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, у світі станом на 2 січня понад 84 мільйони жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них більше 538 тясич - за останню добу. Зафіксовано 84 228 325 випадків Covid-19, з них 59 610 817 закінчилися одужанням і 1 834 213 - смертю. За останню добу підтверджено інфікування у 538 086 осіб. При цьому подолати хворобу не вдалося 9197 пацієнтам. Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid-хворих перевищила 20 мільйонів. На другому місці знаходиться Індія з 10,3 мільйона випадків, на третьому - Бразилія (7,7 мільйона інфікованих).