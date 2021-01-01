Уряд обіцяє полегшити отримання допомоги рідним померлих від Covid-19

У Кабміні визнають, що розслідування причин смерті хворих на коронавірус тривають надто довго

В Уряді «чітко знають» заклади, де лікують хворих на Covid-19 і хочуть вивести їх з «усієї бюрократичної процедури цих довгих розслідувань», які мають встановити причини смерті людини. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Ми бачимо критичну статистику, коли гинуть медики від COVID, факт є. Але є законодавство України, яке говорить, що для того, щоб підтвердити, що це професійне захворювання, тобто нещасний випадок на робочому місці... треба пройти відповідну процедуру. Це Держпраці робить, створюється комісія. В комісію входять медичні працівники. Потім акти. Це по два, по три місяці все відбувається. І, звичайно, якщо навіть сьогодні ми візьмемо, що більше ніж 170 вже такі розслідування пройшли, то тільки 30% підтверджує факт, що захворів медик на робочому місці. Всі інші не підтверджуються. Тобто така ще є ситуація», – сказала Лазебна.

«Якщо ми знаємо, що ці люди працюють із Covid-19, якщо стався трагічний випадок загибелі медика, то буде спрощена процедура, просто заклад охорони здоров’я робитиме акт щодо захворювання або смерті на робочому місці, і будуть такі акти відразу надходити у фонд. Прибираємо велику комісію Держпраці, профпатологи і так далі, і будемо надавати за спрощеним порядком… Я думаю, що січень піде по новому порядку», – наголосила вона.

У листопаді очільник МОЗ Максим Степанов повідомляв, що від коронавірусної інфекції в Україні померли 258 лікарів.

Як повідомляв «Главком», в Україні станом на 1 січня лабораторно підтверджено 1,06 млн випадків Covid-19, з них за добу – 9,4 тис. Здолали недугу 720 тис. українців.