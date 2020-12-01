Мінюст безоплатно віддає конфіскований літак

Повітряне судно може стати чудовим тренажером для майбутніх пілотів у спеціалізованих навчальних закладах

Літак був конфіскований за рішенням суду через контрабанду цигарок

Державне підприємство «СЕТАМ» разом з Міністерством юстиції України та Державною виконавчою службою безоплатно віддає нереалізоване конфісковане повітряне судно марки Ан-2. Про це повідомляє пресслужба «СЕТАМ».

«Ан-2 - це легкий транспортний літак, який також фігурує у книзі Гіннеса, як літак, що випускається найдовше у світі — майже 70 років», - йдеться в повідомленні.

Далі наводяться характеристики повітряного судна:

Бортовий номер повітряного судна — UR- 40308.

Заводський номер — 1Г22138.

Пасажиромісткість — 12 осіб.

Довжина: 12,4 м, висота: 5,35 м, розмах крил: 18,17 м.

Максимальна злітна вага: 5250,00 кг.

Практична дальність: 900 км.

Довжина розгону: 105 м.

«Літак був конфіскований за рішенням суду через контрабанду цигарок. Повітряне судно може стати чудовим тренажером для майбутніх пілотів у спеціалізованих навчальних закладах. До речі, це не перший літак, який було передано безоплатно. У 2017 році Кіровоградська льотна академія отримала у користування пасажирський літак Як-40» — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Безоплатна передача майна, яке було стягнуто на користь держави і не було реалізовано на торгах здійснюється абсолютно прозоро за участі представників різних організацій та органів місцевого самоврядування, - наголосив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

«З переліком майна, яке пропонується на безоплатну передачу, можна ознайомитися на сайті Державного підприємства «СЕТАМ» в розділі «Безоплатна передача». Усі, хто має право на отримання даного майна, можуть скласти відповідну заявку, яку розглядає комісія у складі представника Державної виконавчої служби Міністерства юстиції, представників митниці, фіскальної служби та органів місцевого самоврядування», - повідомив заступник Міністра юстиції».

Заявку необхідно подати до 12 грудня 2020 року.