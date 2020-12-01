Мінюст безоплатно віддає конфіскований літак
Літак був конфіскований за рішенням суду через контрабанду цигарок
Державне підприємство «СЕТАМ» разом з Міністерством юстиції України та Державною виконавчою службою безоплатно віддає нереалізоване конфісковане повітряне судно марки Ан-2. Про це повідомляє пресслужба «СЕТАМ».
«Ан-2 - це легкий транспортний літак, який також фігурує у книзі Гіннеса, як літак, що випускається найдовше у світі — майже 70 років», - йдеться в повідомленні.
Далі наводяться характеристики повітряного судна:
- Бортовий номер повітряного судна — UR- 40308.
- Заводський номер — 1Г22138.
- Пасажиромісткість — 12 осіб.
- Довжина: 12,4 м, висота: 5,35 м, розмах крил: 18,17 м.
- Максимальна злітна вага: 5250,00 кг.
- Практична дальність: 900 км.
- Довжина розгону: 105 м.
«Літак був конфіскований за рішенням суду через контрабанду цигарок. Повітряне судно може стати чудовим тренажером для майбутніх пілотів у спеціалізованих навчальних закладах. До речі, це не перший літак, який було передано безоплатно. У 2017 році Кіровоградська льотна академія отримала у користування пасажирський літак Як-40» — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.
Безоплатна передача майна, яке було стягнуто на користь держави і не було реалізовано на торгах здійснюється абсолютно прозоро за участі представників різних організацій та органів місцевого самоврядування, - наголосив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.
«З переліком майна, яке пропонується на безоплатну передачу, можна ознайомитися на сайті Державного підприємства «СЕТАМ» в розділі «Безоплатна передача». Усі, хто має право на отримання даного майна, можуть скласти відповідну заявку, яку розглядає комісія у складі представника Державної виконавчої служби Міністерства юстиції, представників митниці, фіскальної служби та органів місцевого самоврядування», - повідомив заступник Міністра юстиції».
Заявку необхідно подати до 12 грудня 2020 року.