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    Мінюст безоплатно віддає конфіскований літак

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    Повітряне судно може стати чудовим тренажером для майбутніх пілотів у спеціалізованих навчальних закладах - Мінюст безоплатно віддає конфіскований літак
    Повітряне судно може стати чудовим тренажером для майбутніх пілотів у спеціалізованих навчальних закладах

    Літак був конфіскований за рішенням суду через контрабанду цигарок

    Державне підприємство «СЕТАМ» разом з Міністерством юстиції України та Державною виконавчою службою безоплатно віддає нереалізоване конфісковане повітряне судно марки Ан-2. Про це повідомляє пресслужба «СЕТАМ».

    «Ан-2 - це легкий транспортний літак, який також фігурує у книзі Гіннеса, як літак, що випускається найдовше у світі —  майже 70 років», - йдеться в повідомленні. 

    Далі наводяться характеристики повітряного судна:

    • Бортовий номер повітряного судна — UR- 40308.
    • Заводський номер —  1Г22138. 
    • Пасажиромісткість — 12 осіб.
    • Довжина: 12,4 м, висота: 5,35 м, розмах крил: 18,17 м.
    • Максимальна злітна вага: 5250,00 кг.
    • Практична дальність: 900 км.
    • Довжина розгону: 105 м.

    «Літак був конфіскований за рішенням суду через контрабанду цигарок. Повітряне судно може стати чудовим тренажером для майбутніх пілотів у спеціалізованих навчальних закладах. До речі, це не перший літак, який було передано безоплатно. У 2017 році Кіровоградська льотна академія отримала у користування пасажирський літак Як-40» — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

    Безоплатна передача майна, яке було стягнуто на користь держави і не було реалізовано на торгах здійснюється абсолютно прозоро за участі представників різних організацій та органів місцевого самоврядування, - наголосив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

    «З переліком майна, яке пропонується на безоплатну передачу, можна ознайомитися на сайті Державного підприємства «СЕТАМ» в розділі «Безоплатна передача». Усі, хто має право на отримання даного майна, можуть скласти відповідну заявку, яку розглядає комісія у складі представника Державної виконавчої служби Міністерства юстиції, представників митниці, фіскальної служби та органів місцевого самоврядування», - повідомив заступник Міністра юстиції».

    Заявку необхідно подати до 12 грудня 2020 року.

    Теги: Міністерство юстиції літак
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