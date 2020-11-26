Хомчак повідомив, коли Україна закупить турецькі безпілотники

Турецькі безпілотники Bayraktar були широко задіяні в Нагірному Карабасі під час наступу азербайджанської армії

У 2021 році для української армії закуплять п’ять нових Bayraktar

Україна має намір закупити наступного року партію турецьких безпілотників Bayraktar. Вони надійдуть безпосередньо українській армії.

Про це на заняттях на полігоні Широкий лан заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає armyinform.

За його словами, вже прийнято рішення і заплановано, що наступного року для потреб української армії закуплять п’ять нових Bayraktar.

«У них дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висота і дальність застосування», - додав Хомчак.

Зазначимо, турецькі безпілотники Bayraktar були широко задіяні в Нагірному Карабасі під час наступу азербайджанської армії. Армія Вірменії протягом усього періоду ескалації не змогла ефективно їм протистояти.

До слова, ще в жовтні минулого року повідомлялося, що Повітряні Сили ЗСУ візьмуть на озброєння турецькі безпілотники.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.



