Новий персональний літак канцлера ФРН. Фото «лайнера Меркель» зовні і зсередини

Лайнер German Air Force One для перевезення канцлера Ангели Меркель і членів її уряду

Літак здатен перевозити 25 пасажирів на відстань до 20,5 тис. км

Міністерство оборони Німеччини отримало від Airbus перший із замовлених лайнерів серії A350 –German Air Force One для перевезення канцлера Ангели Меркель і членів її уряду.

Салон літака виконано в форматі бізнес джета. Дана модель здатна перевозити 25 пасажирів на відстань до 20,5 тис. км на рейсах тривалістю близько 22 годин 30 хвилин.

Всього замовлено три літака Airbus A350. Вартість одного повітряного судна складає приблизно 260 млн євро.

У мережі вже оприлюднили фото з «лайнера Меркель» зовні і зсередини.

Зазначимо, що до цього Ангела Меркель літала на 20-річному Airbus А340, який дістався міністерству оборони Німеччини від Lufthansa. Літак часто ламався, і це призвело до того, що на минулий саміт G20 Ангела Меркель летіла звичайним комерційним рейсом з Мадрида в Буенос-Айрес.

До слова, 19 листопада повідомлялося, що у літаку Зеленського встановлять супутниковий інтернет за 32 млн грн.

Згодом тендер на встановлення інтернету на літаку президента Володимира Зеленського за 32,4 мільйони гривень було скасовано.