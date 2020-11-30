Білоруська опозиціонерка назвала із СІЗО умови для діалогу з Лукашенком

Марія Колесникова пробуде під вартою щонайменше до січня 2021 року

Конституційну реформу, яку запропонував білоруський лідер, Колесникова назвала «спробою режиму обдурити людей»

Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова заявила, що діалог з Олександром Лукашенком можливий тільки в чесних і рівних умовах: на свободі, добровільно і з чітко визначеними цілями.

Про це вона сказала інтерв'ю журналу Der Spiegel.

«Поки ми в заручниках у в'язниці, діалог не має сенсу. Білоруське керівництво має в першу чергу задовольнити основні вимоги нашого народу: відпустити політв'язнів і почати розслідування злочинів, скоєних проти народу», – сказала Колесникова.

Конституційну реформу, яку запропонував Лукашенко, вона назвала «спробою режиму обдурити людей».

Видання зазначає, що Колесниковій вдалося передати свої відповіді Der Spiegel з в'язниці лише через кілька спроб протягом тижнів. Їх передала співкамерниця опозиціонерки через свого адвоката.

За словами Колесникової, її позбавили права на захист, і вона не могла не тільки особисто поговорити з адвокатом, а й написати йому. Крім того, вона заявила, її закрили на «фальшивий карантин», який тривав не десять днів, а три тижні.

Колеснікову також запитали, чи запрошували її на зустріч з Лукашенком. 10 жовтня президент відвідав заарештованих білоруських опозиціонерів у СІЗО.

«Увечері 9 жовтня у мене була розмова з двома невідомими чоловіками...Вони були ввічливі, але не хотіли називати своїх справжніх імен. Вони задавали мені багато питань про мою сім'ю, друзів і колег, а також про мене. Формат цього так званого запрошення мене не влаштував. Я вважаю такі анонімні відвідування образливими», – розповіла вона.

Колесникова говорить, що після цього вона попросила у тюремного керівництва надати інформацію про відвідування. Їй відповіли, що відеозапису відвідування немає і персонал про це нічого не знає.

Як відомо, білоруській опозиціонерці Колесниковій продовжили арешт до січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

Пізніше родичі опозиціонерки Колесникової подали заяву про її зникнення.

До слова, лідери опозиції в Білорусі дотримуються офіційної позиції влади республіки у питання щодо статусу анексованого Криму. Про це раніше заявила член президії Координаційної ради Марія Колесникова.