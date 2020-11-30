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    «Укрзалізниця» відкрила після ремонту колії у напрямку трьох морських портів

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    Ремонти на залізничних коліях тривають&nbsp; - «Укрзалізниця» відкрила після ремонту колії у напрямку трьох морських портів
    Ремонти на залізничних коліях тривають 

    У бік миколївського порту залізничники відремонтували три колії, а у бік Чорноморськ-Порта – чотири стрілочні переводи

    Компанія «Укрзалізниця» заявляє, що збільшила пропускну спроможність у напрямку трьох морських портів. Про це повідомив директор департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Іван Хор’яков.

    «Протягом жовтня 2020 року ми провели ремонтні роботи та відкрили рух на станціях: Жовтнева (Миколаїв) – три колії; Берегова (Одеська обл.) – дві колії та два стрілочні переводи та Чорноморськ-Порт – чотири стрілочні переводи», – розповів Хор’яков.

    Він додав, що до кінця 2020 року заплановані ремонтні роботи та подальше збільшення пропускної спроможності припортових станцій Берегова, Ізмаїл, Жовтнева, Прибузька.

    У компанії заявили, що перебувають «у постійному діалозі із вантажовідправниками та роблять все можливе для покращення співпраці та збільшення обсягів залізничних перевезень».

    І нагадали, що «Укрзалізниця» планує вже у поточному році досягти щодобового навантаження у мільйон тонн.

    Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» та DHL розвиватимуть вантажні перевезення з Китаю до Європи. Прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 17 поїздів. Загалом територією України на регулярній основі курсує 36 контейнерних поїздів, організованих Укрзалізницею, а контейнерні перевезення складають 2,3% в загальних обсягах перевезень вантажів залізничним транспортом України.

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    Теги: Чорне море Укрзалізниця Одещина Миколаїв залізниця ремонт перевезення
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