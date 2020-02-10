Мін'юст просить суд анулювати реєстрацію 35 політичних сил



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Фото: УНИАН

Серед кандидатів на ліквідацію, зокрема, політичні партії «Трудова Україна», «Організація Українських Націоналістів», «Громадянська «Партія Пора», «Соціал-демократична партія України», «Блок опозиційних сил» та інші

Міністерство юстиції подало до Окружного адміністративного суду Києва 35 позовів із проханням анулювати реєстрацію 35 політичних сил. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Мін'юст вважає, що є правові підстави для звернення з позовом до суду про анулювання реєстраційного свідоцтва, оскільки відповідач - політична партія, не висувала своїх кандидатів на виборах президента і виборах народних депутатів протягом десятьох років.

Серед відповідачів, зокрема, політичні партії «Трудова Україна», «Організація Українських Націоналістів», «Громадянська «Партія Пора», «Соціал-демократична партія України», «Блок опозиційних сил» та інші.

Судом вирішуються питання відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

Як повідомлялось, наразі в Україні зареєстровано 349 політичних партій, серед яких майже 48 - не здійснюють жодної діяльності.

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