Вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів, - Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко нагадав, що у травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО

Петро Порошенко: Наше завдання – добитися, аби Асамблея звернулася до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати Україні План дій щодо членства

Українська влада має зайняти активну наступальну позицію у питанні отримання плану дій щодо членства в НАТО. Про це у Facebook написав п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Рік тому за моїм поданням Верховна Рада закріпила в Конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО. Новий президент ніби підтвердив європейський та євроатлантичний курс України. Нова Верховна Рада за ініціативи команди «Європейської солідарності» проголосувала постанову щодо незмінності саме такої стратегії. Проте слова – порожні, коли не підкріплені конкретними справами. Ми вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів. Як єдина державницька опозиційна сила – готові підтримувати будь-які кроки влади, які наближають нас до ЄС та НАТО», - сказав лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко також нагадав, що у травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО.

«Наше завдання – добитися, аби Асамблея звернулася до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати Україні План дій щодо членства. Реальний ПДЧ, на відміну від національних програм, передбачає зобов'язання не лише з боку України, а і з боку самого НАТО – прийняти країну, коли вона виконала план. Ось чому я так наполегливо вимагаю від влади зайняти у цьому питанні активну наступальну позицію.

А коли бачимо як Росія цілеспрямовано руйнує проукраїнську коаліцію при очевидній безпорадності української влади, розуміємо, що, можливо, зараз чи не остання нагода отримати ПДЧ у середньостроковій перспективі. Двері будуть відчинені не завжди. І вікно можливостей теж закриється. Проґавимо шанс – нащадки не пробачать!», - наголосив п'ятий президент України.

Порошенко після зустрічі із президентом Європейської народної партії Дональдом Туском заявив, що санкції проти Росії за невиконання мінських домовленостей, анексія Криму та агресію на морі мають бути продовжені.